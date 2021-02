La Regione spinge le imprese all'export, anche in digitale: in provincia finanziati sei progetti

L'Emilia-Romagna continua a spingere per rafforzare l'export delle proprie aziende, favorendo l'accesso a nuovi mercati e a nuovi canali di vendita, soprattutto digitali, e la partecipazione a eventi fieristici (anche telematici). Con un primo finanziamento di due milioni di euro, la Regione ha approvato 204 domande ricevute nell'ambito del programma "Emilia-Romagna go digital", che nel 2021 ha un budget complessivo di oltre cinque milioni di euro ed è destinato sia alle piccole e medie imprese sia ai consorzi fidi. In questa prima fase, che si è chiusa a dicembre, le domande ammesse sono: 52 in provincia di Bologna per un contributo di oltre 500.000 euro; nove in provincia di Ferrara (88.000 euro); 19 a Forlì-Cesena (190.000 euro); 34 nel modenese (340.000 euro); 24 a Parma (233.000 euro); sei nel piacentino (60.000 euro); 25 a Ravenna (246.000 euro); 29 a Reggio Emilia (283.000 euro); sei a Rimini (60.000 euro).

La seconda finestra per presentare domande e progetti sarà aperta dall'1 al 30 giugno prossimi. "Sono progetti che consentiranno di avere ricadute economiche e occupazionali- spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla- ma soprattutto si tratta di un incentivo a recuperare terreno sui mercati internazionali, dopo lo stop dettato dalla pandemia. Proprio l'emergenza sanitaria, che blocca gli spostamenti e gli eventi in presenza, rende necessario per le imprese incrementare la propria presenza ed attività sui canali commerciali digitali", afferma l'assessore.