La Riviera punta alla Germania, partita la promozione turistica sul mercato tedesco

Con l'avvicinarsi della stagione estiva l'Emilia-Romagna torna a promuoversi anche nei mercati di lingua tedesca. Intanto riparte la campagna che fino a giugno garantirà oltre 1.000 passaggi, spot tv in prime time (previsti 115 milioni di contatti) e 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com, poi i video web sui canali social della promozione turistica regionale con cinque nuovi clip che avranno ancora come testimonial l'attore tedesco Tom Wlaschiha, e poi il treno giornaliero Monaco-Rimini con fermata intermedia a Cesena. "Ci sono segnali incoraggianti sui viaggi outgoing del mercato tedesco per l'estate, come ci confermano i risultati della ricerca di mercato Fur-Reiseanalyse, presentata dalla piattaforma digitale di Itb Berlino 2022 e la German Travel Association", sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Secondo lo studio il picco di prenotazioni da parte delle famiglie tedesche si è spostato da gennaio a febbraio fino a tutto marzo, e "il nostro spot programmato proprio in questo periodo". Da parte sua il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad aggiunge: "Vogliamo posizionarci con forza nei mercati europei di prossimità come Germania, Austria e Svizzera e intensificare le azioni di promozione rivolte al mercato tedesco". Sulla piattaforma web, inoltre, la Regione ha già predisposto nuove proposte 2022 per il mercato tedesco.