La Riviera punta sulla Polonia: spot e voli per attirare i turisti

Media polacchi invasi da articoli e immagini della Riviera romagnola: la campagna di marketing e di informazione di Apt Servizi Emilia-Romagna, condotta sui principali media della nazione, cerca di intercettare il desiderio dei polacchi di trascorrere una vacanza al mare. Il Paese dell'Europa dell'Est, nella fase di post lockdown e con la campagna vaccinale in continua crescita, può infatti contare su collegamenti aerei diretti da Varsavia e Cracovia su Rimini in partenza a metà giugno. Nel giro di due settimane, sui principali media della nazione sono usciti circa 25 servizi: le principali testate nazionali, i grandi portali web generalisti e di turismo da milioni di visualizzazioni parlano delle spiagge attrezzate della Romagna, della bellezza dell'arte, con le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, del nuovo museo di Dante, ma anche della rigenerante vacanza verde nei Lidi ravennati, dove verdeggia la pineta storica e la natura più pura delle Vie di Dante. Senza dimenticare i grandi appuntamenti sportivi come La Volleyball Nations League a Rimini che vede protagonista anche l'amata nazionale polacca. Non si è mancato di veicolare anche la notizia della campagna vaccinale per tutti gli operatori turistici della Regione, volta a garantire una vacanza in sicurezza, attraverso le interviste dell'assessore per il Turismo, Andrea Corsini. Infine, dalla scorsa settimana è stato lanciato il nuovo spot della Riviera in una nuova versione in lingua polacca.