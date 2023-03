La Riviera torna a parlare tedesco: il sindaco Sadegholvaad ottimista per il turismo estivo

Con oltre 85.000 arrivi e 440.000 pernottamenti, la stagione del 2022 segna un record negli ultimi 10 anni di presenze di turisti tedeschi a Rimini ed è "viatico incoraggiante anche per il 2023". Il sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad interviene rispetto al "grande ottimismo" e alle "sensazioni positive" emerse in questi giorni all'Itb di Berlino "per un nuovo balzo in avanti del mercato turistico durante il 2023". Sensazioni fondate, spiega il primo cittadino, "nelle percentuali di crescita registrate nel 2022 da parte di quello che, non solo per Rimini e per la riviera romagnola, è il primo mercato incoming verso l'Italia". I numeri, se non dicono tutto, indicano comunque una tendenza chiara. Secondo i dati Istat su arrivi e pernottamenti dalla Germania nella città di Rimini negli ultimi 10 anni "salta subito agli occhi il dato record- commenta il sindaco", riferendosi agli 85.147 arrivi e ai 440.425 pernottamenti del 2022. "Si tratta di numeri da primato andando anche più indietro nel tempo- chiarisce- agli albori del nuovo millennio, anno 2000 e anno 2001, i pernottamenti dei tedeschi in città arrivarono a una quota comunque consistente- visto che la discesa lentamente cominciò nelle stagioni successive, sino alle 283.316 presenze fatte registrare nel 2009- ovvero a 426.957 e 435.741". Il boom dello scorso anno, "dopo il buco nero della pandemia- prosegue Sadegholvaad- è viatico incoraggiante anche per il 2023, soprattutto perché frutto degli investimenti in promozione e in iniziative di accessibilità particolarmente suggestive ed efficaci, messe in campo da Regione, Apt, Comuni".

Promosso quindi il treno Monaco-Rimini, operato da Deutsche Bahn e Öbb, "efficace strumento a cui quest'anno, a partire da giugno, sarà affiancato dal 10 giugno il Nightjet- aggiunge il sindaco- in collaborazione con Trenitalia, con tappe a Rimini, Riccione e Cattolica, partenza da Vienna e Monaco in prima serata e arrivo in Riviera al mattino presto del giorno successivo". Ma per Sadegholvaad "la nuova iniezione di interesse della Germania" nei confronti della riviera romagnola è anche dovuta "all'incremento della qualità ambientale e culturale complessiva delle nostre destinazioni". Il mercato tedesco è infatti attento "alla vacanza esperienziale, green, sostenibile, in particolare nei mesi della cosiddetta 'destagionalizzazione'- prosegue- Questo è uno dei temi principali del lavoro ulteriore che ci aspetta, insieme a quello dell'accessibilità, con in primo piano l'aeroporto". Ci sono quindi "ancora margini di crescita importanti proporzionali alla nostra volontà di proseguire con gli interventi e i programmi di sostenibilità ambientale e di arricchimento culturale e, contestualmente, la volontà degli imprenditori privati che fanno turismo di investire anch'essi sulle proprie strutture, in interventi e soluzioni capaci di soddisfare la natura 'verde' del turismo tedesco". I numeri del 2022 ci possono anche strappare un sorriso ma se diciamo che vogliamo fare di più è perché abbiamo la consapevolezza che questo si possa fare".