La Zootecnia romagnola nel futuro “green”: Cia Romagna presenta l'Annata agraria 2021

Si terrà anche quest'anno in modalità webinar il tradizionale convegno di presentazione dell'Annata agraria di Cia Romagna. Appuntamento martedì 23 novembre alle 17.00 sul canale Youtube di Cia Romagna con l'illustrazione dei dati e delle tendenze dell'edizione 2021 e gli interventi di approfondimento sul tema “La Zootecnia romagnola nel futuro “green”: un valore economico e sociale”.

Il webinar sarà aperto e presieduto dal presidente di Cia Romagna, Danilo Misirocchi. Saranno presentate le tendenze 2021 delle imprese agricole e dei vari comparti e sarà dato spazio a un focus sul meteo con Pierluigi Randi. Gli interventi che seguiranno cercheranno di mettere in evidenza la consistenza della zootecnia, in particolare nel nostro territorio romagnolo; che valore ha dal punto di vista economico, ambientale e sociale; cosa significa e cosa comporta oggi essere allevatori ed essere allevatori resilienti - anche dal punto di vista e dall’esperienza delle donne e dei giovani - fra difficoltà sempre maggiori. Per fare un esempio: le problematicità in continuo aumento a livello burocratico e quelle connesse a una parte di opinione pubblica orientata da false o strumentali informazioni, spesso dettate da ideologie e populismo e non supportate da basi scientifiche, sia in merito alle modalità di allevamento sia in merito al consumo dei prodotti della zootecnia.

Questi, e altri argomenti legati al tema in approfondimento, portano a confrontarsi oltre a Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna, Antonio Bonelli, referente del settore Zootecnia per Cia Romagna; Stefania Malavolti, allevatrice e Coordinatrice Donne in Campo Romagna; Matteo Pagliarani, allevatore e Presidente dei Giovani Agricoltori - AGIA Romagna con l’Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi e con il Presidente di Cia Emilia-Romagna Cristiano Fini, al quale spettano anche le conclusioni.