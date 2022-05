Lavoratori delle cooperative in difficoltà, Cisl Fp: "Necessario aprire il confronto per il contratto integrativo"

"Abbiamo inviato molte richieste di trattative alle controparti datoriali Agci, Confcooperative e Legacoop per il rinnovo del contratto integrativo territoriale, ma nessuna risposta è mai arrivata. In uno scenario, già reso complesso dalla situazione sanitaria, le rappresentanze datoriali, ostinatamente, stanno cercando in tutti i modi di bloccare con il silenzio il confronto per lo sviluppo della contrattazione territoriale ferma ormai da 6 anni”. E quanto dichiara il sindacalista della Cisl Fp del territorio di Rimini Salvatore Coppola.

“Tutto questo nonostante in quasi due anni di pandemia, lavoratrici e lavoratori abbiano fortemente contribuito a sostenere l’attività delle cooperative sociali con il proprio lavoro e la propria dedizione, dimostrando la più completa flessibilità e disponibilità, pagando troppo spesso con la propria salute - continua Coppola - Come Cisl Fp del territorio di Rimini chiediamo di intervenire subito aprendo il confronto con le parti sociali per raggiungere quanto prima un rinnovo dignitoso. Soprattutto in un momento come questo di difficoltà economica e forte aumento dell’inflazione, è giusto che i lavoratori ottengano una corretta retribuzione per il loro lavoro. Con il loro silenzio le rappresentanze datoriali stanno cercando di boicottare la contrattazione, bloccando nei fatti lo sviluppo delle professioni e la valorizzazione di centinai di lavoratrici e lavoratori del territorio riminese, dimenticandosi che proprio questi fino a pochi mesi fa erano definiti “eroi” per le grandi difficoltà e pericoli nello svolgere la loro professione”.