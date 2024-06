Lavoratori in rivolta, Filt Cgil: "Trasporti Group nega i diritti, pronti a proclamare lo sciopero"

Secondo i sindacati si riscontrano gravi irregolarità nelle retribuzioni e nelle condizioni lavorative. Per questo motivo, con il sostegno della Filt Cgil di Rimini, 25 lavoratori dell’appalto Fedex di Santarcangelo di Romagna, gestito dalla R.C. Trasporti Group S.r.l., con sede legale a Pesaro, hanno annunciato un pacchetto di scioperi. I dipendenti avevano contattato il sindacato per far luce su alcuni aspetti poco chiari delle loro buste paga. A seguito delle verifiche, secondo quanto sostiene la Cgil, è emerso che i dipendenti ricevono retribuzioni non conformi al contratto collettivo di settore (trasporto merci e logistica).

“Tra le principali criticità riscontrate – spiegano dalla Filt Cgil -, figurano: criteri non chiari nella registrazione delle ore di lavoro; mancato riconoscimento dell’indennità di trasferta ai consegnatari "ultimo miglio", ovvero coloro che consegnano i pacchi a domicilio; troppi elementi retributivi gestiti in maniera discrezionale dall’azienda, che rendono impossibile comprendere quanto viene realmente pagata la prestazione lavorativa; gestione unilaterale dei permessi da parte dell'azienda”.

A fronte di quanto sopra esposto Filt Cgil, insieme ai delegati sindacali, ha così formalmente deciso di mettere in mora l’azienda, incontrandola poi il mese scorso senza ottenere risposte soddisfacenti. “Tra le soluzioni negate dall'azienda, vi è quella dell’introduzione del marcatempo, per registrare con precisione le ore lavorative”, aggiungono dal sindacato.

Alla luce di questo, Filt Cgil ha proclamato un primo pacchetto di ore di sciopero in programma per martedì (4 giugno), per l’intero turno di lavoro. La mobilitazione, nonostante ingerenze aziendali apparentemente volte a condizionarne l’esito, si terrà con un presidio sindacale davanti alla sede aziendale in via Bertozzi n.160 a Santarcangelo di Romagna dalle ore 8 alle ore 10.

“È fondamentale arginare queste situazioni e garantire un trattamento omogeneo a chi opera nel settore della consegna ultimo miglio – aggiungono dalla Cigl -. Condizioni di lavoro eque preservano il mercato del lavoro nel settore, evitando concorrenza sleale e dumping contrattuale. In assenza di risposte adeguate dall’azienda, la mobilitazione proseguirà con ulteriori iniziative di lotta, coinvolgendo direttamente la committente Fedex”.