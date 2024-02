Sette incontri dedicati a neodiplomati e neolaureati per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro

Tornano i Recruiting days di Cescot Lavoro, incontri formativi gratuiti dedicati a neodiplomati e neolaureati che vogliono inserirsi al meglio nel mondo delle imprese e a chi è alla ricerca di una nuova occupazione.

Sette appuntamenti per scoprire le più recenti offerte di impiego, per ricevere assistenza nell'attivazione dei tirocinii e nella presentazione delle pratiche, per avere percorsi personalizzati di orientamento e supporto individuale nella ricerca di lavoro, per conoscere le opportunità formative nel territorio e per ottenere consulenza per l'avvio di un'impresa.

Primo incontro venerdì 9 febbraio dalle 10 alle 12 al Cescot Rimini (via Clementini 31). Seguiranno le date di venerdì 23 febbraio, 8 marzo, 22 marzo, 19 aprile, 3 maggio, 17 maggio, sempre dalle 10 alle 12. Alla fine di ogni seminario si potrà prenotare un colloquio individuale per approfondire la propria situazione.

Iscrizione obbligatoria (posti disponibili limitati) specificando la data del recruiting day a cui si vuole partecipare, all'indirizzo www.cescot-rimini.com/it/news.