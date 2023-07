Lavoro. Inserimento delle persone con disabilità, la Regione stanzia per Rimini 347mila euro

Oltre 4 milioni di euro sui percorsi educativi e formativi verso il lavoro, con particolare riferimento a costruire azioni di orientamento e formazione a sostegno del passaggio degli studenti e dei giovani con disabilità certificata dalla scuola al mondo del lavoro.

Questo l’importante stanziamento stabilito dalla Giunta regionale che ha provveduto a finanziare il Fondo regionale per le persone con disabilità per interventi e percorsi formativi di orientamento, utilizzabili in modo personalizzato e flessibile, per accompagnare i giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 dal percorso di studio alla dimensione lavorativa.

“In Emilia-Romagna i progetti coinvolgono 1.147 ragazze e ragazzi su 32 progetti svolti in 142 istituti scolastici- afferma la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti - metà nelle scuole e il resto per chi ha già terminato il percorso scolastico”

I percorsi accompagneranno i ragazzi dagli ultimi anni del percorso scolastico o formativo fino all’ingresso nel mondo del lavoro, rispondendo ai loro bisogni e mettendo in campo tutte le collaborazioni necessarie tra Istituti scolastici, Servizi sociosanitari che hanno in carico i giovani e le loro famiglie, imprese, Associazioni delle persone con disabilità ed Enti di formazione professionale accreditati.

“La regione continua a mettere in campo azioni concrete in più direzioni – continua Petitti - perché si offrono opportunità sia agli studenti (azioni personalizzate di orientamento, percorsi di formazione permanente utili alla realizzazione del progetto di transizione) e sia ai giovani che hanno da poco terminato il percorso di istruzione (azioni personalizzate di accoglienza e orientamento, l’accompagnamento sul progetto individuale di collocazione al lavoro)".