Cantieri al via per realizzare il nuovo metanodotto. Logistica nel riminese, si assumono 40 addetti

Nei giorni scorsi la società Sicim Spa di Busseto (Perugia), azienda leader mondiale nella posa di condotte gas con 13.500 dipendenti di 40 nazioni, ha incontrato l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano per presentarsi a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo metanodotto nazionale tra Ravenna e Fano. La società ha scelto come base logistica San Giovanni in Marignano per l’installazione degli uffici che occuperanno presumibilmente 40 addetti, i depositi e daranno lavoro ad oltre 300 maestranze. L’azienda ha preso in locazione due grandi aree produttive, attualmente non utilizzate, sul territorio. Sono stati affrontati i problemi di mobilità e di interferenze possibili, trovando da parte della società massima disponibilità ad evitare gli orari scolastici nei loro spostamenti.

La società ha inoltre illustrato che sta cercando alcune figure professionali sul posto, prima di pensare di spostare maestranze da fuori regione. Le figure sommariamente ricercate sono: autisti con patenti C, CE e ADR; operatori per escavatori, pale gommate, terna, camion gru e gru; saldatore manuale; fasciatore; molatore; manovali ed operai generici; carpentieri e muratori; meccanico autoveicoli; meccanico mezzi d’opera.

Chi abbia intenzione di candidarsi può contattare la Sicim SpA presso la sede in via degli Ulivi n.259 a San Giovanni in Marignano, anche anticipando la propria disponibilità via email a g.gurrado@sicim.eu o al cellulare al referente Giuseppe Gurrado (Hr Coordinator) allo 335.1416407.

“Ancora una volta la nostra zona produttiva ha mostrato la sua vocazione ad essere attrattiva per le aziende, sia per la sua collocazione con facile accesso all’autostrada e alla strada statale, sia per la sua conformazione – afferma l’amministrazione Morelli – Inoltre la ricaduta sulle attività economiche immaginiamo sarà molto positiva, trattandosi di tante persone che cercheranno alloggi, pasti in ristoranti e faranno spesa nelle nostre attività essendo le più prossime”.