Le Academy Osfin creano nuovi professionisti e li fanno entrare da protagonisti nel mondo del lavoro

Oggi in Italia le imprese hanno bisogno d’almeno 1 milione di lavoratori con qualifiche professionali tecniche ad elevata specializzazione e non li trovano. Intanto, la disoccupazione giovanile cresce. Lo scorso anno la percentuale di giovani (15-24 anni), non occupati nella provincia di Rimini è salita di 0,9 punti: da 24,6% nel 2021 a 25,5% nel 2022. È questo il panorama in cui hanno aperto a inizio maggio a Rimini, le due nuove Academy di Formazione Tecnica Superiore (Fts) di Osfin. Formeranno e inseriranno direttamente nel mondo del lavoro 13 nuovi tecnici per l’amministrazione contabile e payroll e 8 tecnici di store administration. L 'apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts) è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts).

Infatti i percorsi di formazione-lavoro in azienda, aperti a giovani tra i 18 e 25 anni, sono sempre pianificati insieme alle imprese e il certificato finale è riconosciuto e spendibile in Italia e in ogni nazione dell'Unione Europea, risponde ai bisogni immediati di risorse umane qualificate delle aziende. E' quanto già accaduto negli ultimi due anni a oltre 50 qualificati Ifts Osfin. In particolare, 17 con specializzazione in impianti elettro-strumentali, stati assunti a tempo indeterminato, da due aziende di Ravenna (Abr Impianti e Cemi Spa), 12 grazie alla formazione in accoglienza lavorano a Rimini in altrettante società di servizi turistici e altre 30 in Lombardia hanno partecipato ai percorsi di Academy nei settori dell’amministrazione del personale e della meccanica con assunzione in apprendistato. Ogni Academy ha una durata di 12 mesi, si articola in 400 ore di formazione esterna, 400 di formazione in azienda (on the job) e lavoro retribuito.

Ed è quanto accadrà anche tra 12 mesi anche ai diplomati IFTS delle Academy in amministrazione contabile e payroll e di store administration. I primi, grazie alla collaborazione di studi di commercialisti e consulenti del lavoro di Rimini, sempre alla ricerca di questo profilo professionale, diventeranno esperti nel processo di amministrazione di impresa. I secondi, invece, diventeranno figure amministrative dedicate all’aspetto specifico delle vendite in ambiente store. In questo caso, grazie alla formazione e al training on the job seguito dai professionisti del gruppo Teddy.

Le Academy di Osfin, membro associato di Aeca (Associazione Emiliana Centri Autonomi), sono infatti espressione dell’efficacia del percorso duale formazione/lavoro e soprattutto del nuovo modello di partenariato tra realtà di formazione, scuola, Università, Regione e imprese. I docenti dei corsi sono insegnanti di scuola superiore, professori Unibo, professionisti ed esperti del settore, operatori e formatori delle aziende coinvolte nel corso.

“I numeri delle nostre Academy sono importanti a livello cittadino e ovviamente piccoli su scala nazionale, dimostrano però concretamente come esista un modo per raccordare con efficacia studio, formazione, mercato del lavoro. La nostra missione è formare giovani e adulti attraverso il binomio formazione e lavoro e accompagnare la persona nella sua interezza, all’interno del mondo del lavoro - spiega Massimiliano Marcellini, direttore di Osfin – offriamo profili IFTS di alto livello e immediatamente spendibili, come nel caso dei due appena avviati. Nel nostro Paese la formazione tecnica è, però, ancora poco conosciuta o peggio considerata come una qualifica di scarso valore. Non è così in altri Paesi come Germania Francia, Spagna, dove questi percorsi sono seguiti da centinaia di migliaia di giovani. Si diplomano e iniziano subito a lavorare. Lavoro non precario, ma a tempo indeterminato e ben retribuito. Realizzano i loro talenti e potenzialità di persone”.

“C’è poi un aspetto importante da ricordare. Sostenere le Academy per le imprese non è un costo o un gesto di sostenibilità sociale ma un investimento importante - conclude Massimiliano Marcellini - riescono a formare ragazze e ragazzi con alta professionalità, che conoscono già l’azienda e appena diplomati sono in grado di ricoprire ruoli e mansioni necessari alla crescita e sviluppo delle loro attività”.

L’esempio concreto arriva dai laboratori Osfin “ora_lab” di Palazzo Arpesella a Rimini, all’interno dei quali Zucchetti ha installato in 21 postazioni PC il software gestionale per il turismo e dove Teddy ha ricostruito una un punto vendita e magazzino di abbigliamento. Mentre, ABR ha messo a disposizione un quadro d’impiantistica elettrico allo stato dell’arte, con il quale operare tutte le esercitazioni pratiche. E a settembre ripartono in Osfin anche i corsi di istruzione e formazione professionale per Assistente Turistico, Operatore ICT e cyber security e Sales Assistant.