Le imprenditrici della Fungar premiate dal Comune di Rimini: “Modello di welfare aziendale virtuoso”

Loredana Alberti e Maddalena Zortea, socie dell’Azienda Agricola Fungar di Rimini, aderente a Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, sono state premiate questa mattina dal Comune di Rimini come “Imprenditrici di successo” in occasione dell’evento dell’8 marzo per la “Giornata Internazionale per i diritti della donna”. Alla base del riconoscimento il fatto di “aver favorito, attraverso la propria impresa, le pari opportunità ed il superamento del divario di genere nel mondo del lavoro”.



“Siamo molto grate per aver ricevuto questo riconoscimento che valorizza le scelte e la filosofia della nostra azienda - commentano Alberti e Zortea, due dei tre soci alla guida della Fungar, importante realtà che coltiva e distribuisce funghi freschi in tutta Italia e all’estero - Mano a mano che sono nati i bisogni, abbiamo cercato le migliori risposte, ponendo grande attenzione nei confronti delle donne che rappresentano circa due terzi della forza lavoro dell’azienda. Abbiamo preso delle decisioni importanti riguardo al tema della maternità e genitorialità, strutturando gli orari di lavoro in base alle necessità delle mamme e al benessere dei bambini. Non forziamo, ad esempio, i tempi di rientro al lavoro delle mamme, permettendo loro di assentarsi anche per periodi più lunghi rispetto a quelli previsti per legge senza rischiare di perdere il posto, e cerchiamo di supportarle in ogni piccola cosa. Per Fungar è importante che tutti i dipendenti si sentano come in una grande famiglia. Solo così potranno esprimersi al meglio”.



Costituita nel luglio del 1978, Fungar è stata poi rilevata nel 1980 da Loredana Alberti e dal marito Tommaso Simoni, titolari di un’azienda fornitrice della stessa Fungar. Successivamente si sono aggiunti Massimo Magnani e la moglie Maddalena Zortea. La crescita, arrivata seguendo sempre i criteri della sostenibilità economica e ambientale, di cui l’azienda è certificata, è stata a dir poco notevole. Attualmente Fungar presenta 10.000 mq di serre a tunnel e produce 3.000 tonnellate di funghi all’anno. Il fatturato supera i 6 milioni di euro.



“Per noi è un grande piacere vedere premiata una realtà così importante come Fungar, che ha fatto del welfare aziendale, caratterizzato da inclusione, dialogo, confronto e disponibilità, uno dei suoi punti di forza - dichiara Nicola Pelliccioni, presidente della Circoscrizione di Rimini di Confagricoltura - Il clima che si respira al suo interno è infatti qualcosa di unico e tutto questo si riflette positivamente sul campo. I risultati sono notevoli. Si tratta di un modello di impresa di successo che deve essere preso sempre più da esempio da tutte le aziende”.