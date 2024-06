Le spiagge più economiche d'Europa, Rimini si piazza al 31esimo posto

Nel pieno della stagione estiva, Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, ha condotto un'analisi per identificare le migliori spiagge dell'estate 2024. Lo studio ha esaminato vari dati, tra cui le recensioni dei visitatori, le temperature, i prezzi di beni di consumo come gelati, acqua e spritz, e i prezzi per il noleggio di lettini da spiaggia con ombrelloni. Secondo i risultati dell'analisi, le migliori spiagge europee sono Playa de las Canteras a Gran Canaria, la spiaggia di Cleopatra (Kleopatra Plaji) in Turchia, e Playa de la Concha a San Sebastián, in Spagna. Le spiagge italiane eccellono nel confronto internazionale. La spiaggia di Monterosso, in Liguria, è stata nominata la migliore d'Italia, piazzandosi quinta nella classifica internazionale. La spiaggia di Sansone all'Isola d'Elba ha ottenuto il secondo posto in Italia e il nono in Europa. La spiaggia di Tropea, in Calabria, si è classificata terza tra le migliori spiagge in Italia.

Per quanto riguarda la Riviera Romagnola, Rimini si piazza al 31esimo posto. Secondo la ricerca, che ha analizzato i prezzi del noleggio giornaliero di un lettino da spiaggia con ombrellone (14 euro), del gelato (una pallina a 2,8 euro), di una bottiglia di acqua (1,5 l), di una birra (0,5 l a 5 euro) e di uno spritz (a 6 euro), la spiaggia riminese si è rivelata più economica dei concorrenti ravennati che si sono piazzati al 39esimo posto.

Tra le altre località, 'ampia spiaggia urbana di Las Palmas, a Gran Canaria, è la migliore in cui cercare riparo dal caldo nell'estate 2024. Il costo di un lettino con ombrellone è di soli 3 €. Il caldo torrido tipico delle città qui sarà solo un lontano ricordo: Playa de Las Canteras è costantemente accarezzata da una piacevole brezza atlantica e vanta una temperatura media di 21 °C all'ombra. Il bar della spiaggia è relativamente economico con le sue birre a 3,50 € e gli spritz a 6 €. Le spiagge italiane sono particolarmente gettonate nella stagione delle vacanze, e due tra le destinazioni più popolari dell’estate sono lo Scoglio di Monterosso nelle Cinque Terre e la Spiaggia di Sansone sull'isola d'Elba. A Monterosso un lettino con ombrellone costa solo 10 € al giorno, una pallina di gelato 2 € e uno spritz 6 €. Per trovare ombrelloni e lettini più economici bisogna andare sulla Spiaggia di San Vito Lo Capo in Sicilia e a Margherita di Savoia in Puglia (5 €). Il prezzo medio di un lettino sulle spiagge italiane è di 14,90 € quest'estate, con picchi di 40 € sulla Spiaggia di Marina Piccola a Capri. Le spiagge con gli spritz più economici sono quelle di Rimini e Monterosso (6 €), mentre a Positano il prezzo del famoso cocktail arriva a 9 €. Anche il gelato è particolarmente caro in Costiera Amalfitana, con un costo di almeno 3,50 € a pallina.