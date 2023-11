Legacoop Romagna presente alla Fiera Ecomondo: al centro cooperative e transizione energetica

Anche quest'anno Legacoop Romagna è stata presente alla Fiera Ecomondo per stringere accordi e collaborazioni utili a rafforzare i progetti che promuovono nuova cooperazione nel settore delle energie rinnovabili. Grazie ad essi si stima che si eviterà l’emissione in atmosfera di oltre 1.500 tonnellate di anidride carbonica e di quasi 10mila chilogrammi di polveri sottili ogni anno. "Il fermento nel settore è confermato dall’interesse che abbiamo riscontrato in fiera sull’utilizzo della forma cooperativa in questo campo", spiega Legacoop.

Risparmiare sui costi energetici, realizzare nuovi impianti da fonti rinnovabili, contribuire alla decarbonizzazione e promuovere nuova cooperazione nel settore dell'energia, dalle comunità energetiche a società di scopo, questi gli obiettivi di Legacoop Romagna anche per gli anni a venire», spiega il presidente Paolo Lucchi. L'impegno di Legacoop Romagna è al momento concentrato nel promuovere il modello cooperativo in ambito energetico e nell'accompagnare la costituzione di sei comunità energetiche in forma cooperativa, per un totale di potenza di picco di oltre 2.900 kwp e quasi 4,2 milioni di kwh prodotti all’anno.

"Il nostro impegno - afferma Emiliano Galanti, responsabile del progetto Energia di Legacoop Romagna - si sostanzia in una stretta collaborazione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna, la cooperativa È nostra ed una serie di partner tecnici del mondo cooperativo, tra cui anche Coopfond che attraverso il progetto Respira supporta finanziariamente i progetti di comunità energetica in tutta Italia".