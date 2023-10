A lezione dal titolare del Bounty, attesi 2.800 ristoratori da tutta Italia per il Food Marketing Festival

Ristoratori di tutta Italia e d'Europa scelgono Rimini per incontrarsi e mettere a punto nuove strategie per intercettare clienti e riempire i locali. Si terrà martedì 17 ottobre, al Palazzo dei Congressi di Rimini, la nuova edizione del Food Marketing Festival, il più grande evento al mondo completamente gratuito dedicato al marketing nell’ambito della ristorazione.

Attesi 2.800 tra titolari di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, provenienti da diverse Regioni d'Italia e anche dall'estero. Un'intera giornata di formazione con Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, Ceo e creatore di Pienissimo, azienda attiva nel campo della formazione di imprenditori della ristorazione, e massimo esperto italiano nel campo del marketing a risposta diretta per il settore della ristorazione, con oltre 30 mila libri venduti.

Diversi i temi che verranno trattati e approfonditi sul palco del Palazzo dei Congressi: le strategie di marketing indispensabili per attirare nuovi clienti e creare la fila all'esterno del locale senza abbassare i prezzi; la fidelizzazione dei clienti, aumentandone la frequenza di visita e la spesa media; la selezione e la formazione dei collaboratori.

"Al giorno d'oggi - spiega Giuliano Lanzetti - un buon prodotto non è più sufficiente per assicurare il successo di un locale. Se bastasse solo il prodotto allora in Italia saremmo pieni di locali di successo e le grandi catene che servono cibo spazzatura non esisterebbero nemmeno. Per questo assicurarsi abbondanza di clienti è diventato sempre più difficile senza considerare che i costi di gestione e operativi sono aumentati, il problema con il personale persiste e la burocrazia e la pressione fiscale sono opprimenti. Inoltre, spesso i ristoratori devono competere contro una concorrenza sleale che pur di attirare a sé i clienti straccia costantemente i suoi prezzi. Trovarsi nella morsa della guerra del prezzo da una parte e delle multinazionali dall’altra equivale a un lento e inesorabile fallimento".

Quali strade si hanno per uscire da tutto questo? "Oggi - osserva Lanzetti - la differenza tra un locale sempre pieno e uno che vive delle briciole dell’altro sta proprio nell’abilità di fare marketing del ristoratore. Per questo è necessario passare attraverso la formazione, che ci permette di padroneggiare gli strumenti e le competenze più adatte: da qui nasce il Food Marketing Festival, il più grande evento al mondo dedicato al marketing specifico per la ristorazione".