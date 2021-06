Dichiarazioni dei redditi dei riminesi le più basse della regione

I dati “ufficiali” provenienti dal Dipartimento delle Finanze del MEF, relativi alle dichiarazioni fiscali dei Redditi IRPEF dell’anno 2019 (presentate nel 2020), rilevano per il territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini un lieve aumento, rispetto al 2018, del reddito complessivo e una stabilità del reddito medio per contribuente, a fronte di una crescita annua del numero dei contribuenti; reddito medio che, nello specifico, risulta essere inferiore sia al dato regionale sia a quello nazionale. Nel sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) il reddito complessivo dell’anno 2019, derivante dalle dichiarazioni fiscali dei redditi IRPEF presentate nel 2020, ammonta a 11.614.878.129 euro (14,5% dell’Emilia-Romagna), in leggero aumento rispetto al 2018 (+0,5%); lieve crescita annua anche per il numero dei contribuenti (+0,5%, 566.659 persone fisiche nel 2019). Stabile, invece, il reddito medio per contribuente 2019, pari a 20.497 euro, inferiore sia al reddito medio regionale (23.517 euro) sia a quello medio nazionale (21.275 euro).

In provincia di Rimini il reddito complessivo dell’anno 2019, derivante dalle dichiarazioni fiscali dei redditi IRPEF presentate nel 2020, ammonta a 5.096.676.790 euro (6,4% del totale regionale), sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (+0,2%). Il reddito medio per contribuente nel 2019 risulta pari a 19.611 euro, in lieve calo annuo dello 0,4%, mentre cresce il numero dei contribuenti (+0,6%, 259.886 persone fisiche). Nel confronto con Emilia-Romagna e Italia, il reddito medio della provincia di Rimini risulta inferiore sia, e nettamente, al reddito medio regionale (23.517 euro) sia a quello medio nazionale (21.275 euro). Sempre con riferimento al reddito medio, nella classifica decrescente provinciale la provincia di Rimini occupa l’ultima posizione in regione (dopo, nell’ordine, Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara) e il 60° posto, su 107 province, in ambito nazionale (Milano, Bologna e Monza-Brianza ai primi tre posti).

Nel contesto comunale, in provincia il reddito medio per contribuente più alto spetta a Montegridolfo, con 20.849 euro, che precede Rimini, con 20.332 euro; nel dettaglio, riguardo ai comuni emiliano-romagnoli (328 in totale), Montegridolfo si posiziona al 194° posto e Rimini al 211°, mentre, con riferimento a tutti i comuni italiani (7.903 complessivi), Montegridolfo occupa la posizione numero 2.316 e Rimini la numero 2.675. A seguire, nella graduatoria decrescente per comuni a livello provinciale, troviamo Riccione (20.084 euro), Santarcangelo di Romagna (20.064 euro), Cattolica (19.905 euro), San Giovanni in Marignano (19.853 euro), Misano Adriatico (19.081 euro), Novafeltria (18.911 euro) e Morciano di Romagna (18.819 euro). Redditi medi, invece, più bassi per altri principali comuni: Verucchio (18.649 euro, 11° posizione), Coriano (18.302 euro, 13°) e Bellaria-Igea Marina (17.916 euro, 18°).