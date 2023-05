Macfrut, allarme di Coldiretti sulla strage di piante. L'export di frutta fresca vale 3,8 miliardi

Si è tenuto alla Sala Neri 1 l’incontro “Ortofrutta, la sfida dell’innovazione” con la partecipazione del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, Nicola Bertinelli presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Guido Cardelli Masini Palazzi presidente Coldiretti Rimini, Alessio Mammi, assessore Agricoltura Regione Emilia Romagna, On. Mirco Carloni presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Sonia Ricci presidente di Unaproa, Paolo Bruni, Presidente CSO (Centro servizi ortofrutticoli), Adriano Aldrovandi Presidente AOP UnaPera Davide Vernocchi Presidente Apo Conerpo, Prof. Mario Pezzotti Professore Università di Verona e Dirigente Centro Ricerca e Innovazione FEM, Roberto Della Casa Docente di Marketing e Gestione dei prodotti agroalimentari Università di Bologna e Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini.

Numerosi gli argomenti affrontati rispetto a una filiera che negli ultimi anni sta attraversando momenti di crisi. “Ad iniziare dalla strage delle piante che ha decimato le varietà coltivate lungo la Penisola con drammatici effetti su economia, lavoro, clima, ambiente e salute degli italiani a causa dei cambiamenti climatici e il moltiplicarsi degli eventi estremi con danni sui raccolti anche a causa degli insetti e dei patogeni alieni – racconta Ettore Prandini Presidente di Coldiretti - Ma non solo. Il settore dell’ortofrutta subisce anche i rincari energetici che spingono i costi per la produzione della frutta, in tutte le fasi dell’attività, che arrivano ad aumentare del 42% con un impatto traumatico sulle aziende agricole".

"Un altro danno arrecato a questo settore è quello della concorrenza sleale delle produzioni straniere. È per questo che è necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali, ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute, secondo il principio di reciprocità".

"L’export di frutta fresca vale 3,8 miliardi - continua il Presidente - che potrebbero aumentare se si riuscisse a superare il gap logistico e infrastrutturale con le opportunità offerte dal Pnrr per garantire trasporti efficienti sulla linea ferroviaria e snodi aeroportuali per le merci che ci permettano di portare i nostri prodotti rapidamente da nord a sud del Paese e poi in ogni angolo d’Europa e del mondo".

“Le difficoltà dell’ultimo periodo hanno toccato nel profondo le nostre famiglie e le nostre aziende. L’emergenza sanitaria e la crisi militare hanno fortemente minato gli equilibri sociali, economici e politici. Ma questi allarmi globali hanno anche fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico del cibo. Coldiretti rinnova con grande veemenza la petizione promossa con Filiera Italia a sostegno del processo legislativo aperto dal disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri, che prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, in mancanza di adeguate garanzie per la sicurezza alimentare e ambientale” conclude Guido Cardelli Masini Palazzi Presidente di Coldiretti Rimini.

Coldiretti presente per tutta la durata del Macfrut allo stand 38 del padiglione D5 continua la raccolta firme a sostegno della petizione che dice no al cibo sintetico. E’ possibile firmare anche in tutte le sedi Coldiretti della Provincia.