Macfrut sempre più internazionale, la presentazione della Fiera in programma a Doha

Macfrut 2024 si presenta a Doha. Appuntamento mercoledì 11 ottobre nella capitale del Qatar in occasione della presentazione del Padiglione Italia a Expo Doha progettato da Cesena Fiera. All’evento potranno prendere parte anche le aziende espositrici partecipanti alla prossima edizione di Macfrut, in particolare gli esportatori di frutta interessati alla Penisola Arabica, area internazionale al centro del focus nella prossima edizione della Fiera.

L’evento è aperto a dodici imprese, le prime a iscriversi, con la possibilità di effettuare incontri con buyer di catene distributive di Qatar e Paesi limitrofi in collaborazione con Ice Agenzia.

Sempre nel percorso di internazionalizzazione della filiera ortofrutticola sono in programma due missioni in Centro e Sud America aperte alle imprese interessate, in particolare imprese di tecnologie pre e post raccolta. Entrambe promosse da Macfrut, la prima si svolgerà nella Repubblica Dominicana il 30 e 31 ottobre, a cui seguirà la tappa in Venezuela, il 2 e 3 novembre.