Maggioli, benvenuto a 01Sistemi: l’azienda “system integrator” per piattaforme cloud entra nel gruppo

Prosegue il piano di sviluppo e investimento del Gruppo Maggioli che ha visto concretizzare recentemente l’ingresso di 01Sistemi al suo interno. L’azienda, con base a Sansepolcro (Arezzo) e altre 4 sedi in Italia, opera nell’ambito dell'Information & Communication Technology dal 2009, 01Sistemi è system integrator, connette e sviluppa piattaforme cloud enterprise, servizi di identità digitale e progetta e realizza software per portare l'Intelligenza Artificiale a Pubblica Amministrazione, Aziende e Professionisti. L’affinità di business e di approccio ha destato l’interesse del Gruppo Maggioli, che ha colto l’opportunità di sviluppo sinergico rispetto all’utilizzo di nuove tecnologie e sistemi su cui Maggioli si impegna a farsi portatore di innovazione da tempo.

L’integrazione, conclusasi recentemente, ha sancito l’ingresso nel capitale sociale, da parte di Maggioli, con il 70%. L’operazione rientra all’interno del costante percorso di espansione e innovazione del Gruppo in ambito ICT, con lo sviluppo di software gestionali, servizi di digitalizzazione e progetti personalizzati per accompagnare la Pubblica Amministrazione, Aziende e Professionisti oltre la trasformazione digitale verso modelli organizzativi innovativi.

01Sistemi, con oltre 50 collaboratori, partner tecnologici nazionali e internazionali e professionisti altamente qualificati, nel curriculum presenta molti casi di successo per clienti di rilievo tra cui: Associazioni professionali di categoria, Enti Pubblici e Pubblica Amministrazione, aziende di trasporti, industria e società di telecomunicazioni. I prodotti di punta sono la piattaforma di servizi AI denominata “SemplicePA”, e la piattaforma di firma elettronica, basata su Spid e Cie, denominata “FirmoSemplice”. I progetti principali riguardano la progettazione, la realizzazione e la gestione, anche in outsourcing, di complessi sistemi informativi fra i quali spicca l'importante case history con “Cia - Agricoltori Italiani”.

“L'ingresso nel Gruppo Maggioli offre a 01Sistemi un'opportunità unica per assicurare solidità, visione e una crescita accelerata a livello nazionale. Attraverso la valorizzazione reciproca delle competenze e la sinergia con il Gruppo, 01Sistemi mira a consolidarsi come punto di riferimento nell'innovazione digitale” questa è l’affermazione condivisa dai soci fondatori Roberto Battistelli e Alessandro Del Bene.

Il Gruppo Maggioli vanta una storia centenaria e di forte espansione in diverse aree di business tra cui Editoria, Formazione, Cultura e Servizi, ma l’ICT rappresenta il settore con la più ampia opportunità di sviluppo - oggi oltre l’80% del business - anche a livello internazionale nelle sedi in Spagna, Belgio, Grecia e America Latina; il nuovo ingresso è rappresentativo della chiara volontà di Maggioli di proseguire la crescita sia a livello economico che di know-how.

“Siamo un Gruppo in costante evoluzione, con la ferma convinzione che coinvolgere nuove professionalità specialistiche nel nostro team espliciti la nostra visione di sviluppo e rafforzamento nel perpetuarsi come Partner di fiducia della Pubblica Amministrazione e di consolidamento nel mercato enterprise. L’integrazione di 01Sistemi nel Gruppo conferma questa volontà. – ha affermato l’AD del Gruppo, Paolo Maggioli – Gli obiettivi che ci poniamo per il 2024 sono sfidanti ma siamo convinti del potenziale del Gruppo e delle società che lo compongono, è importante essere determinati, investire e soprattutto continuare a sperimentare e innovare per mantenere il trend di crescita nostro e del Paese”.

In linea con il primario obiettivo di creare valore tangibile, il Gruppo proseguirà nel 2024 la propria strategia, andando a consolidare e presidiare aree di sviluppo innovativo; come nel caso dell’applicazione di nuove tecnologie e nella creazione di ecosistemi dinamici che si integrano con le abilità di grandi partner nazionali e internazionali.