Maltempo: Windtre al lavoro per il ripristino dei collegamenti, giga extra per i clienti dei comuni colpiti

Windtre è vicina alla popolazione residente nei comuni colpiti dalla grave alluvione che sta interessando il territorio dell’Emilia-Romagna. L’azienda sta svolgendo un grande lavoro di ripristino per i collegamenti della rete telefonica e di internet, i tecnici di Windtre hanno raggiunto molti dei siti isolati a causa dell’interruzione di energia elettrica, che sono stati riattivati tramite l’utilizzo di generatori di emergenza.

L’attività, spiega una nota, prosegue compatibilmente con l’effettiva raggiungibilità degli impianti, in più casi ancora impedita dall’acqua. Continua il monitoraggio H24 sulle prestazioni delle infrastrutture per avviare prontamente azioni in caso di interruzione improvvisa del servizio.

Sono stati inoltre messi a disposizione Giga extra da utilizzare in un mese, per i clienti mobili pre-pagati privati e partita iva residenti nei comuni colpiti dall’alluvione, in particolare nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Modena. Il beneficio verrà pre-attivato e i clienti Windtre riceveranno un messaggio che li informerà dell’attivazione, i Giga saranno aggiunti a quelli previsti dalla propria offerta. Il servizio clienti è a disposizione per supportare le richieste delle persone residenti nei comuni colpiti dall’alluvione.