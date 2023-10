Marketers World 2023: al Palacongressi tre giorni di esperienze, energia e divertimento per imprenditori digitali

Nel weekend, da venerdì a domenica, al Palacongressi di Rimini si riaccenderanno i fari sul palco del Marketers World: la tre giorni ideata dal gruppo Marketers, la più grande community di imprenditori digitali, durante il quale si ha possibilità di apprendere nozioni, strategie e competenze necessarie per costruire e potenziare una carriera nell’ambito digitale. Sarà la quarta edizione, nell’ultima vi hanno partecipato oltre 2.500 persone

Sul palco i professionisti di oggi per formare gli imprenditori digitali di domani. Oltre agli speakers del gruppo Marketers e ai suoi founders Dario Vignali e Luca Cresi Ferrari, sul palco del Marketers World 2023 saliranno Gianluca Gotto, scrittore viaggiatore autore del blog "Mangia Vivi Viaggia”e di best seller diventati manifesti generazionali per chi sogna una vita libera e basata sulla propria vera natura, Maura Gancitano filosofa, scrittrice e co-ideatrice del progetto Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro, Paolo De Nadai, fondatore di ScuolaZoo & WeRoad - Presidente di OneDay Group, Yari Brugnoni, Co-Founders di Not Just Analytics ed autore best seller, Federica Mutti, Brand Strategist & YouTube Content Creator sui temi dell'imprenditoria digitale, business online e della crescita personale e finanziaria, Andrea Giuliodori, founder del blog di crescita personale EfficaceMente con un fatturato che ha superato i 10 milioni di € complessivi, Nicola Triglione, medico cardiologo ed esperto di biohacking, Daniele Scatassi presidente di Building Production e direttore commerciale di Professionecasa SpA, con l’obiettivo di digitalizzare il settore immobiliare, Emanuele Elo Usai, Content Creator, scrittore e docente all’IED e alla IULM, Giulia Reginato, Project Manager di PG Esports, e Davide Dattoli, Founder e CEO di Talent Garden, la più grande società EduTech con sede in Europa.

Al Marketers World 2023 non ci saranno speech boriosi o promozionali. La promessa è quella di imparare direttamente da coloro che hanno ottenuto grandi successi nel mercato, prendere ispirazione dalle loro storie, dai loro consigli e dalle loro strategie.

Seguendo questo obiettivo, l’edizione di quest’anno vedrà un ampliamento dell’offerta della prima giornata.

Venerdì 13 sarà dedicato completamente alla formazione pratica e verticale sui maggiori temi del digitale, dove ogni sala del Palacongressi sarà palcoscenico di lezioni approfondite sulle migliori strategie e nuove tendenze del mercato digitale.



Sabato e domenica, vedranno invece accendersi il palco principale con speech pratici ed ispirazioni che porteranno al pubblico casi studio di successo italiano ed internazionale.