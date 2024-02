Arriva Horeca Show, dedicato alle eccellenze del gusto. Tra gli ospiti Cracco e Paolo Cevoli

Quattro giornate dedicate alle eccellenze del settore Ho.Re.Ca., masterclass con rinomati pastry chef e degustazioni per sperimentare in anteprima le ultima novità, una carrellata di grandi ospiti come lo chef Carlo Cracco e Paolo Cevoli.

Sono gli ingredienti che daranno vita, dal 27 febbraio al 1° marzo, a Ho.Re.Ca. Show, un evento unico nel suo genere promosso da Mo.Ca., la storica azienda corianese specializzata in prodotti per gelaterie, pasticcerie e panifici con oltre 70 anni di storia alle spalle. Una rassegna che chiama a raccolta aziende innovative, maestri gelatai e pasticcieri di fama internazionale, esperti di ristorazione, del food e della sua comunicazione e valorizzazione, pronti a confrontarsi sulle nuove frontiere del gusto.

Gli appuntamenti

Si comincia martedì 27 febbraio: nella cornice di San Patrignano, Mo.Ca. inaugurerà il primo convegno dedicato alla comunicazione del valore nel mondo del food, con la partecipazione di ospiti illustri come Carlo Cracco e l’ispiratore Paolo Cevoli, profondo conoscitore della cultura gastronomica ed esperto di marketing romagnolo. Sarà possibile ascoltare le visioni e esperienze dei grandi ospiti su come rendere unica e innovativa un’attività Ho.Re.Ca e non solo. I lavori cominceranno alle 10.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Carlo Meo (ceo e founder di M&T), Marcello Guglielmetti (founder Bagai Cioccolato) Luca Lacalamita (pastry chef Lula), Marco Meloni (head bartender Viajantebar), Massimo Grosso (mastro gelatiere Terra), Gianfranco Siano (managing director Langosteria), Fabio Ubaldi (founder Pastrocchio e Birrodromo). Modera il giornalista Ernesto Brambilla.

Da mercoledì 28 febbraio a venerdì 1° marzo, presso la sede di Mo.Ca. in via Modena 22 a Coriano, si terrano delle giornate dedicate all’assaggio e all’esposizione delle ultime innovazioni per la prima colazione, la merenda e l’aperitivo. Gli ospiti avranno la possibilità di interagire con i tecnici delle aziende partner come Delifrance, Cacao Barry, Agrimontana, Debic, Scrocchiarella e scoprire la rivoluzionaria macchina Tuttuno Ice di Selmi, che crea un connubio unico tra cioccolato e gelato. In vetrina attrezzature e macchinari di alta qualità per il comparto Ho.Re.Ca, presentati da marchi come Sirman, Carpigiani, Isa e Hiber.

Sarà inoltre possibile approfondire le competenze attraverso masterclass gratuite da un’ora tenute da rinomati pastry chef. "Prima colazione: dolce o salata" è il titolo della masterclass con Marco Pedron e Armando Palmieri che si terrà il 28 febbraio alle 14. Nella stessa giornata, alle 16, spazio anche a "Apericena? No grazie" con Marco Pedron e Marco Meloni.

Il 29 febbraio dalle 14 sarà la volta di "Le nuove opportunità del gelato: pasticceria e ristorazione" con Marco Pedron e Massimo Grosso. Il 1° Marzo alle 14 ultimo appuntamento con "Il cioccolato tra merenda e dessert: pasticceria e ristorazione" in compagnia di Luca Rubicondo (Chocolate Academy).