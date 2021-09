McDonald riapre a Cattolica e cerca personale per la nuova attività

Torna ad accendersi l'insegna di McDonald a Cattolica che, dopo la chiusura dell'attività sul lungomare della Regina, è pronto ad aprire un nuovo ristorante e allo stesso tempo ad assumere del personale. L'azienda, infatti, cerca 20 persone da inserire ed entro il prossimo 2 ottobre sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito mcdonalds.it e accedere al processo di selezione. Nella prima fase verrà richiesto di rispondere a un questionario su diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza comportamentali. Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s. “Dinamicità, proattività, voglia di mettersi in gioco e di crescere”, queste le caratteristiche dei candidati che l’azienda ricerca per i suoi team.