Mercato immobiliare, l'anno si chiude con un calo dei prezzi delle case

Nonostante la pandemia, il mercato immobiliare in Emilia Romagna non ha subito battute d’arresto, anzi ha vissuto un momento di crescita. Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it sul settore residenziale, nell’ultimo anno sia i costi delle case in vendita sia quelli delle locazioni sono cresciuti. Le cifre richieste per l’acquisto nell’ultimo anno sono aumentate del 3% mentre per gli affitti si è registrata una variazione più alta, pari al +8,2%. Per comprare casa in Emilia Romagna la cifra media richiesta è di 1.940 euro al metro quadro, mentre per affittarla ne servono oltre 10 al mese al metro quadro.

Scendendo nel dettaglio dei prezzi nelle città capoluogo di provincia, negli ultimi 12 mesi la situazione è equamente ripartita tra i centri a segno positivo e quelli a segno negativo: se Cesena, Forlì, Ravenna, Piacenza e Rimini registrano un lieve calo dei prezzi incluso tra -2,1% e -0,4%, le altre 5 città capoluogo sono tutte a segno positivo. Due i casi dove i costi sono particolarmente aumentati: Modena che registra un aumento percentuale del 6,7% e Reggio Emilia (+4,6%). A Bologna i costi richiesti dai venditori sono aumentati di 2,5 percentuali in un anno, portando i costi di acquisto medi a circa 3.044 euro/mq.

Per quanto riguarda i costi degli affitti in quest’anno risultano in crescita e guardando alle città capoluogo di provincia, emergono i valori di Ravenna, Reggio Emilia e Rimini che segnalano una crescita superiore ai 7 punti percentuali, con un record di quasi il 12% a Rimini. Le città in cui si spende di più per una casa in affitto sono Cesena e Forlì, dove si devono mettere a budget circa 16,70 euro al metro quadro. Prezzi in calo solo a Bologna (-2,9%) e Ferrara (-1,2%). Parma è l’unica città in cui i prezzi sono rimasti invariati.