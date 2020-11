Mese dell'educazione finanziaria, un progetto per oltre 500 studenti

Dal 2017 ottobre è il Mese dell’Educazione Finanziara, un progetto nazionale che coinvolge aziende, istituti di formazione di ogni ordine e grado, associazioni culturali locali e i privati cittadini, per stimolare la diffusione della cultura finanziaria. Gli eventi organizzati gratuiti e senza fini commerciali, sono coordinati e pubblicizzati a cura del “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria” attraverso il sito quellocheconta.gov.it ed i relativi social networks, riviste e ashtag di riferimento.

Per ogni edizione ilcComitato fissa un tema da approfondire e questa terza edizione è incentrata sulle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19 e sull’importanza di pianificare il futuro. Homo faber fortunae suae – Training alla previdenza finanziaria è il titolo del convegno organizzato da RomagnaBanca e accreditato presso il Comitato governativo, che ha ottenuto largo riscontro fra gli Istituti Superiori del territorio, al punto che alle iniziali due date proposte, se ne è aggiunta una terza. Il 21 ottobre dall’aula magna dell’ Istituto Marie Curie di Savignano; il 22 ottobre in diretta dal Liceo Ginnasio Monti di Cesena e il 28 trasmissione dall’ Istituto Valturio di Rimini con la partecipazione live dell’ Istituto Da Vinci di Cesenatico, il Garibaldi-Da Vinci di Cesena e il Marchi-Forti di Pescia, per un totale di oltre 500 ragazzi coinvolti, di cui 11 classi incontrate in presenza e 16 in remoto. Mattatori della dibattito Cristiano Carlin, vicedirettore generale di Assicura Agenzia e Gianluca Filippi, responsabile del servizio commerciale finanziaria e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca che hanno saputo avvicinare la curiosità dei ragazzi a temi generalmente poco attraenti, quali il valore del denaro, le modalità per rendere fruttuoso il risparmio e la previdenza complementare.

Grande soddisfazione per gli insegnanti che hanno apprezzato i contenuti del convegno, riconosciuti ai fini della PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e fortemente orientativi per gli studenti, rispetto sia al mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi con la carriera universitaria, favorendo l’acquisizione e potenziamento di nozioni trasversali. L’impegno di RomagnaBanca proseguirà quindi con l’approfondimento verticale su tematiche specifiche che gli studenti decideranno di affrontare individualmente, sia per realizzare nuovi progetti per il futuro e contribuire alla creazione di un tesoretto informativo che i ragazzi potranno capitalizzare a beneficio della Comunità.