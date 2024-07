Mir 2025 prepara una nuova edizione con più padiglioni, palchi live e formazione professionale ​​​​

MIR – Live Entertainment Expo, la manifestazione B2B di Italian Exhibition Group dedicata alle soluzioni integrate dell’audio, video, light and sound, system integration e broadcast e unico appuntamento di settore in Italia, si prepara già a tornare in Fiera a Rimini dal 23 al 25 marzo 2025, con una 8a edizione ancora più grande e con in serbo molte novità. Dopo i numeri dell’edizione 2024 - che ha registrato il +20% di visite e una crescita del 20% anche tra gli espositori – e l’apprezzamento da parte del pubblico di operatori professionali delle oltre 50 ore di eventi e delle 4 sale immersive, MIR continua a crescere su più padiglioni offrendo un programma ancor più esperienziale, con palchi live e molte sessioni demo.

MIR 2025 proporrà inoltre un nuovo focus sul mondo della Live Production con un’area espositiva dedicata e momenti formativi con i maggiori esperti del settore: protagonista della fiera sarà infatti anche la formazione professionale, con un nuovo format dedicato alle masterclass per tecnici audio e luci che si accosterà a panel, workshop e seminari. Non mancherà poi il MIR Club, lo spazio della fiera dedicato al mondo della DJ e Club culture che combinerà le aree espositive dei player internazionali di settore con live performance e nuove iniziative rivolte ai producer e alla screenshot generation.

MIR Club sarà di fatto un incubatore di idee, dove scoprire le ultime tecnologie in materia djing e home studio, ma anche e soprattutto un’importante occasione di incontro tra utenti, professionisti, artisti, protagonisti ed esperti di new media tra i più influenti della scena italiana. Nel cuore di un territorio fortemente vocato all’intrattenimento degli spettacoli e alla musica dal vivo, anche il prossimo anno MIR guarderà dunque al futuro del settore moltiplicando le occasioni di business, esperienziali e di networking per la community professionale del live entertainment.