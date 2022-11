Mission internazionale per Fieravicola: presentazione all'Ambasciata Italiana ad Algeri

Successo per la mission internazionale di Fieravicola in Algeria, dove all’Ambasciata d’Italia in Algeri, presente l’Ambasciatore Giovanni Pugliese, sono intervenute 82 persone, tra operatori del settore, buyer, giornalisti e rappresentanti della locale Camera di Commercio e del Consiglio Nazionale della filiera avicola algerina. La delegazione italiana era composta da Federica Gallo dell’Ufficio estero di Fieravicola che ha illustrato la prossima edizione della fiera dedicata alla filiera avicola in programma al Rimini Expo Centre dal 3 al 5 maggio, e da alcuni operatori di aziende italiane della tecnologia.

Il direttore dell’Ufficio Ice di Algeri, Gabriele Barone, è intervenuto presentando la parte internazionale della fiera e le opportunità di collaborazione italo-algerine nella filiera avicola. In occasione dell’evento va sottolineato anche il positivo riscontro del rappresentante di Safex, l’ente statale algerino che supporta la partecipazione delle aziende e dei produttori alle fiere internazionali, che sta valutando l’inserimento di Fieravicola all’interno del calendario fieristico ufficiale algerino all’estero.