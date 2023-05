Frane e alluvione, parte la missione di solidarietà dei supermercati: 10 centesimi per ogni scontrino

La rete dei soci Conad della Romagna e la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati si mobilitano per dare solidarietà concreta alle popolazioni colpite dall’alluvione degli ultimi giorni. L’obiettivo minimo è di arrivare a 100mila euro, grazie alla generosità degli imprenditori cooperativi del dettaglio che fanno parte di Cia-Conad. I fondi che verranno raccolti saranno devoluti alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna sul conto dedicato all’emergenza. L’iniziativa sarà pubblicizzata in tutti i punti vendita con appositi messaggi informativi.

Il meccanismo è quello già rodato in situazioni simili: nell’arco di una settimana, dal 15 al 21 maggio, i negozi delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna destineranno 10 centesimi per ogni scontrino emesso. La cooperativa integrerà poi la raccolta con fondi propri. "Conad e i suoi soci - dichiara il presidente di Cia-Conad Maurizio Pelliconi - sono vicini a chi soffre a causa della inondazione che ha colpito vaste aree della Romagna. Ci siamo attivati prima possibile insieme ai soci della nostra cooperativa, perché viviamo ogni giorno in questi territori e vogliamo essere parte integrante del grande sforzo che tutti stanno facendo per ritornare alla normalità. Questo per noi significa essere al fianco delle comunità di riferimento e sostenerle in situazioni di difficoltà. In questo modo vogliamo rinnovare il nostro impegno nei confronti del territorio locale".