Mobilità, agricoltura e futuro: "Fattore R" sbarca a Rimini con ospiti illustri

Fattore R, il Romagna Economic Forum, per la prima volta approda a Rimini. Lo farà in un luogo suggestivo per evocazione e prestigio, il Grand Hotel, e lo farà insieme a un nome di caratura internazionale negli studi economici: il premio Nobel per l’Economia 2001, lo statunitense Michael Spence. Appuntamento venerdì 15 ottobre con la quinta edizione del Forum dell’Economia della Romagna, organizzato da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e BPER Banca, con il supporto della Camera di Commercio della Romagna e Città Romagna.

Fattore R, con lo spostamento a Rimini assume una dimensione itinerante nel territorio romagnolo, come era nello spirito degli organizzatori sin dall’ideazione. L’ambizione è quella di chiamare a raccolta imprese, istituzioni, associazioni di categoria su temi chiave per la crescita della Romagna in chiave locale con lo sguardo aperto al contesto nazionale e mondiale.

Nelle edizioni passate hanno preso parte a Fattore R i premi Nobel per l’economia Joseph Stiglitz (2001) ed Eric Maskin (2007), insieme a personaggi di primo piano nel panorama internazionale come l’economista francese Jean-Paul Fitoussi e nazionale come l’attuale Ministro Enrico Giovannini, gli economisti Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Cottarelli e Veronica De Romanis, insieme a numerose altre personalità dell’imprenditoria e del mondo accademico. Quest’anno a Rimini sarà presente Michael Spence, conosciuto per i suoi studi sull’economia dell’informazione e la leadership nella crescita economica, al quale fu assegnato anche il prestigioso “John Kenneth Galbraith Prize” per l’eccellenza nell’insegnamento ad Harvard.

I focus

Cinque sono i focus previsti nella quinta edizione, analizzati in un’ottica nazionale per poi essere declinati nel contesto della Romagna su macroaree di discussione: Qualità della vita; Territori del futuro; Green Life; Mobilità sostenibile; New Agricolture. Sugli aspetti organizzativi e di contenuto di Fattore R è all’opera la cabina di regia coordinata da Lorenzo Tersi, consigliere di Cesena Fiera con delega Fattore R, in un gruppo di lavoro insieme al Presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini, Marco Chimenti direttore di Confindustria Romagna, Alberto Rosa di EY ed Eugenio Tangerini di Bper Banca.