L'azienda leader nei prodotti da ufficio raddoppia e cresce, completata l'acquisizione di Bm Service

MyO Spa, azienda leader nel settore delle forniture per il mondo delle imprese, con oltre 60 anni di storia, erede di Karnak della famiglia Bianchini, annuncia l’acquisizione di Bm Service Srl, azienda specializzata nella fornitura di prodotti e servizi altamente personalizzabili per l’It, rivolta anch’essa al mondo delle imprese, rilevando il 100% del capitale sociale. Con tale acquisizione, MyO, già leader di mercato, con i suoi 40.000 clienti in tutta Italia e i suoi 25.000 prodotti che spaziano dall’arredo alla pulizia professionale, dai Dpi ai prodotti personalizzati, dalla cancelleria fino ai software e servizi per la Pa, punta a sviluppare ulteriormente i servizi di stampa con il noleggio operativo, nonché il mercato dei prodotti e servizi per l’It.

Bm Service, che annovera ben 1.000 clienti fidelizzati e un fatturato attuale di oltre 2.500.000 di euro, avrà accesso a tutto il portafoglio prodotti di MyO, mentre MyO potrà beneficiare dell’esperienza e capacità di Bm Service introducendo nuovi servizi IT sugli attuali clienti. La sede di Bm Service, di proprietà, localizzata in un punto strategico facilmente raggiungibile di Bologna, nel secondo semestre 2022 si doterà di uno show room espositivo di tutte le merceologie vendute, nel quale potranno accedere tutti i clienti del gruppo.

“Fra MyO e BM Service c’è un altro grande valore condiviso: l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Confrontandoci sulla gestione aziendale è subito emerso l’allineamento di intenti in tutto l’ambito Esg, infatti, Bm Service oltre a selezionare prodotti e servizi secondo parametri di eco-compatibilità e risparmio energetico, come per esempio la scelta di optare per l’unico data center green nel 2020, ha anche donato a Friday for Future un server green a immissioni zero di CO2", puntualizza Emanuele Cesarini, amministratore delegato di MyO Spa.

“Ci aspettiamo che da questa acquisizione, che unirà la nostra struttura e organizzazione al know-how specifico di Bm Service Srl, scaturisca un’ulteriore possibilità di crescita per MyO Spa, sempre più punto di riferimento nel mercato delle forniture per l’ufficio", prosegue Cesarini.