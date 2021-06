Nasce Family Camping Village: un progetto di riqualificazione da oltre 25 milioni di euro

Al via entro l'anno i lavori per l’investimento di Club del Sole per 270.000 mq di spazi, fino a 7.000 posti letto e più di 300 nuovi posti di lavoro

Parte ufficialmente il grande progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dei Family Camping Village Romagna e International Riccione gestiti da Club del Sole, con avvio dei lavori entro l’anno. Club del Sole, che con i suoi 21 villaggi è leader in Italia della vacanza outdoor al mare, ha elaborato l’Accordo Operativo per i due villaggi a seguito dell’avviso pubblico per manifestazioni di interesse, indetto dal Comune di Riccione sulla base della Legge Regionale 24/2017. L’Accordo prevede un investimento di oltre 25 milioni di euro, la creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro stagionali e la disponibilità fino a 7.000 posti letto. Al termine della riqualificazione l’area di 270.000 mq, affacciata sulla spiaggia di Riccione, offrirà piazzole, bungalow e mobilhome, ristoranti di cucina tipica e creativa, 20.000 mq di aree sportive, piscine e parchi acquatici, teatro all’aperto per l’animazione e un intervento di piantumazione di oltre 1.000 alberi.

Il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana prevede inoltre alcuni importanti interventi sulla zona pubblica aperta alla cittadinanza di Riccione, quali la rigenerazione del Lungomare Torino nel tratto prospicente le strutture ricettive, la cessione di aree attrezzate con piste ciclabili, piazze giardino e la realizzazione di parcheggi pubblici. A Riccione Club del Sole compie un’ulteriore evoluzione dell’innovativa formula di vacanza outdoor proposta nei suoi 21 villaggi per un totale 1.6 milioni di mq di spazi aperti, incontaminati e affacciati sul mare: un modello di turismo completamente innovativo, basato su un ecosistema di valori, emozioni, esperienze trasversali, di cui il progetto di riqualificazione ne rappresenta il perfezionamento.

“Con la riqualificazione dei Family Camping Village Romagna e International Riccione, portiamo nel cuore della Riviera Romagnola l’evoluzione della vacanza outdoor, caratterizzata dal contatto con la natura e servizi di alto livello – ha dichiarato Riccardo Giondi, Presidente di Club del Sole – Oggi raccogliamo il frutto di 5 anni di lavoro preparatorio e gioco di squadra con tutte le Istituzioni locali: Regione, Provincia e Comune, che desidero ringraziare. Gli strumenti normativi della Legge Regionale 24/2017 ci hanno infatti consentito di semplificare e velocizzare l’intero processo”.

“Un progetto di riqualificazione urbana che fa bene al territorio e a un comparto, quello turistico, che ha particolarmente sofferto le restrizioni legate all’emergenza sanitaria - afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - Grazie all’impegno della Regione e al lavoro di squadra tra pubblico e privato, possiamo intervenire nella valorizzazione della nostra Costa con strumenti di sviluppo sostenibile che porteranno ricadute positive anche all’economia dell'intera zona. Il via libera a questo progetto è inoltre un ottimo segnale per la ripartenza della nostra industria turistica che, forte della campagna vaccinale partita il 7 giugno per tutti gli operatori e lavoratori del comparto in virtù dell’accordo sottoscritto dalla Regione con le principali associazioni di categoria, consentirà quella svolta positiva necessaria ad affrontare con maggiore serenità la stagione estiva”.

"Per la città di Riccione ospitare un progetto di riqualificazione così importante è un privilegio e un segnale di forte ottimismo nel futuro per tutta la comunità, la sua economia e il suo turismo - dichiara il sindaco Renata Tosi - Come Amministrazione abbiamo fortemente creduto nell'opportunità aperta dall'ottima normativa regionale sulla quale abbiamo lavorato con tenacia e precisione per applicarla al meglio, riscontrando un grande interesse da parte degli operatori economici e quindi un ritorno positivo, in fatto di investimenti di qualità, sulla nostra Riccione".