Nautica, nasce Ferretti Yachts 860: una nuova sinfonia che proietta il brand nel futuro

Proprio come in una melodia, in cui le note di ogni singolo strumento sono orchestrate meravigliosamente, Ferretti Yachts si prepara a dar vita a una nuova sinfonia: Ferretti Yachts 860. Dal Cantiere di Cattolica nasce un flybridge all’avanguardia per soluzioni progettuali e alta tecnologia, dove gli elementi stilistici e architettonici sono armonizzati in ogni minimo dettaglio. Questo progetto unico e dal design accattivante si distingue per comfort, forte attenzione al benessere, prestazioni eccezionali, ottimizzazione degli spazi e diverse possibilità di personalizzare la configurazione degli ambienti, in elegante stile Made in Italy.

Frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall'ingegner Piero Ferrari e il Dipartimento Engineering Ferretti Group, Ferretti Yachts 860 è il terzo yacht sviluppato dall’architetto Filippo Salvetti per il design degli esterni e dallo studio Ideaeitalia per la progettazione degli interni. Gli esterni presentano infatti varie innovazioni che elevano lo yacht al di sopra degli standard del segmento di mercato. Tra queste l’introduzione delle vetrate a tutt’altezza e delle potenze laterali in cristallo, che scandiscono il profilo filante e imponente, modulandone le linee; le vetrate a scafo e quelle della sovrastruttura in family feeling con gli ultimi modelli del brand.

Il design degli interni, ancora più radicale e distintivo, è dominato da linee tondeggianti e armoniche con alcuni elementi caratterizzanti. Spiccano la scala sinusoidale sul ponte principale che consente l’accesso al ponte inferiore e attorno a cui ruota tutto il layout, i mobili freestanding e le curve geometriche pulite di ispirazione all’art déco, perfetta sintesi di un design ricercato e sobrio al tempo stesso. La versatilità degli interni si traduce in un progetto che lascia all’armatore ampia scelta di interpretare la propria esperienza a bordo.

Anche qui si ritrovano soluzioni di continuità tra interni ed esterni, facilitata dalla presenza di vetrate apribili sulle due murate. Un blend di stili e tendenze che è ormai carattere distintivo dei nuovi Ferretti Yachts, in sintonia con la filosofia “Just Like Home”: comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità. Notevole anche l’evoluzione degli stilemi, dominata da ricchezza di dettagli architettonici che coinvolgono molti elementi a bordo, strutturali e di arredo. L’ebanisteria classica si alterna a un’estetica fresca e contemporanea. Ferretti Yachts 860 sarà disponibile nei due mood Classico e Contemporaneo: il primo interpretato da colori scuri e caldi con contrasti importanti, il secondo da colori chiari e freschi, con tinte tono su tono fino al total white.

Il layout del ponte inferiore prevede 4 cabine: la cabina armatoriale a centro barca, la "vip" a prua, e due doppie: una con letto matrimoniale e l’altra con letti separati, tutte con proprio bagno a suite. La cucina è multifunzionale a seconda delle esigenze di mercato, e verso prua si trova la plancia di comando semi-rialzata, ben separata dalla area guest, con i flussi perfettamente progettati per accrescere maggiormente i livelli di privacy dell’armatore e dei suoi ospiti: la cucina e la zona di servizio sono separate dal salone per mezzo di porte scorrevoli; dalla plancia di comando si accede direttamente ai locali equipaggio a cui sono dedicate due cabine doppie con bagni privati.

A bordo si ritrovano gli elementi più apprezzati del marchio riproposti in maniera evoluta. Il risultato è la massima interconnessione tra esterni e interni, in cui gli esterni svolgono, in piena continuità di finiture e arredi, funzioni conviviali e di relax, dilatando al contempo gli spazi sociali e di privacy a bordo. Il pozzetto si presenta come una grande area delimitata a poppa da un parapetto in cristallo e arredato con due divani contrapposti e ampio tavolo centrale. Comodo l’ingresso da entrambi i lati alla beach area, da cui si accede al garage che può contenere due water toys, un tender di 3,95 metri e una moto d’acqua a due posti: un vero e proprio plus in questo segmento di mercato.

Tra gli altri punti di forza la possibilità di configurazione del flybridge con arredi freestanding che affiancano un grande mobile bar multifunzione, l’area dinette per 8 persone e una jacuzzi a poppa, su richiesta. L’assoluto comfort è garantito da un hard top disponibile in 3 differenti configurazioni: vetro fisso, apribile, o con lamelle oscuranti. Spicca a prua un’area convertibile da zona pranzo a grande prendisole. Ferretti Yachts 860 sarà equipaggiato con una coppia di Man V12 dalla potenza di 2000 mhp, che raggiungono i 27 nodi ad andatura di crociera e i 32 nodi di velocità massima (dati preliminari). Disponibile anche la motorizzazione con due Man V12 da 1800 mhp, che permettono di toccare i 24 nodi di crociera e i 28 di velocità massima (dati preliminari). Su richiesta, si possono installare stabilizzatori Seakeeper o pinne idrauliche Zero Speed, per configurare lo yacht secondo le proprie esigenze di navigazione e ormeggio.