Nel 2020 Ieg perde oltre 12,6 milioni di euro, confermati al vertice Cagnoni e Peraboni

Nuovo Cda con conferma dei vertici e approvazione del bilancio 2020, con una perdita di oltre 12,6 milioni di euro, per Italian Exhibition Group, il gruppo che accorpa Fiera di Rimini e Fiera Vicenza. Si è tenuta l'assemblea ordinaria e straordinaria della società, con gli azionisti intervenuti solo tramite il rappresentante designato per via dell'emergenza Covid. L'assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare integralmente la perdita dell'esercizio 2020, pari a 12.682.991 euro, alla riserva 'perdite a nuovo'. Nel corso dell'assemblea sono stati presentati il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del gruppo Ieg, che registra ricavi totali pari a 79,8 milioni (-55,3% rispetto al 2019), un Ebitda pari a 1,8 milioni (rispetto ai 41,9 milioni del 2019), un Ebit pari a -21,6 milioni (contro +24 milioni del 2019) ed una perdita netta, di competenza degli azionisti della capogruppo del periodo, pari a 11,3 milioni, rispetto all'utile di 12,9 dell'esercizio precedente. I componenti del nuovo Cda sono confermati pari a nove e resteranno in carica, si segnala in casa Ieg, fino all'efficacia della fusione per incorporazione di Bologna Fiere spa oppure per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi dopo l'assemblea, oltre ad approvare il bilancio di sostenibilità, ha confermato Lorenzo Cagnoni come presidente e Corrado Arturo Peraboni come amministratore delegato, oltre a Daniela Della Rosa come lead independent director.