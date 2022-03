Nell'area ex Corial il nuovo punto vendita Bricoman, si cercano 150 dipendenti

Dopo anni di degrado torna a nuova vita l'area dell'ex Corial dove è pronto a sorgere il nuovo punto vendita Tecnomat, nuova denominazione delle insegne Bricoman, con l'assunzione di 150 dipendenti. Il progetto riguarda la nuova attività, a ridosso del centro commerciale "Le Befane", che sarà formata da due corpi di fabbrica adiacenti (il capannone principale esistente ed una nuova tettoia affiancata al precedente) e dalle relative aree esterne scoperte adibite a viabilità, parcheggi pertinenziali e pubblici, verde pubblico. Il fabbricato principale ospiterà l’area vendita, gli uffici e i depositi interni. All’interno si svolgerà un’attività commerciale per l’esposizione e la vendita di prodotti per il bricolage, la decorazione, l’edilizia ed il giardinaggio. La struttura di vendita (commercio al dettaglio) Bricoman è rappresentata da una media struttura di vendita (superficie di vendita 2.500 mq). 18.300 mq sono invece destinati a commercio all’ingrosso e materiale ingombrante.

La riqualificazione dell'area è stata approvata dal Consiglio comunale di Rimini con 19 favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti che ha dato il via libera al permesso di costruire convenzionato presentato dalla Società Bricoman Italia per la realizzazione di un nuovo complesso commerciale attraverso la riqualificazione dell’attuale edificio e delle aree esterne. Il progetto prevede la ristrutturazione del fabbricato, che sarà destinato alla vendita al dettaglio e all’ingrosso di materiale per bricolage, edilizia ecc. e la realizzazione di opere di urbanizzazione che saranno cedute all’amministrazione: 4.440,04 metri quadrati saranno destinati a parcheggio pubblico, 6.625 metri quadrati a verde e 1.305 metri quadrati saranno opere a miglioramento della viabilità. “Un intervento che vede un importante gruppo privato investire sul territorio – commenta l’assessora alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni – e che contribuirà alla rigenerazione urbana di un’area centrale, aumentando la dotazione di parcheggi, verde e infrastrutture. Allo stesso tempo si propone come un motore di economia ed occupazione dando lavoro, secondo quanto annunciato, ad oltre un centinaio di persone”.