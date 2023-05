Nello Salvati confermato presidente di Fimaa-Confcommercio della provincia di Rimini

Nuovo consiglio direttivo per FIMAA Rimini. Ha avuto luogo il rinnovo degli organi di Federazione italiana Mediatori e Agenti d’Affari della provincia di Rimini aderente a Confcommercio che ha visto la rielezione del presidente Nello Salvati. Continuità, ma anche “forze fresche” consolidano un gruppo che sta crescendo in maniera costante nel numero e nell’impegno per gli associati. Accanto alle consigliere confermate Maria Gabriella Cimino e Valeria Grieco, entrano nel consiglio di Fimaa Rimini Simona Fabbri, Tonino Maresca e Lorenzo Eusebi.

“Le soddisfazioni maggiori di queste elezioni in Fimaa – dice il presidente Nello Salvati - sono la grande e straordinaria partecipazione di colleghi all’assemblea elettiva e l’ingresso di persone nuove, giovani e motivate. Ringraziando i colleghi per la fiducia dimostrata nel confermarmi presidente, posso già dire che il nostro lavoro sarà in continuità e poggerà ancora le basi sul codice deontologico professionale sottoscritto. Inoltre, porremo sempre maggiore attenzione ai rapporti con gli associati: ci proponiamo di aumentare i contatti tra colleghi, gli scambi di collaborazione, la conoscenza diretta e di consolidare il collegamento tra gli agenti immobiliari più esperti e quelli più giovani che si sono affacciati da poco alla nostra professione, ma che in larga parte dimostrano la volontà di crescere e di essere coinvolti nell’attività federativa per lo sviluppo del settore".

"Formazione, rapporti con gli associati, ufficio studi statistici, convenzioni, rapporti istituzionali e comunicazione - conclude Salvati - sono gli incarichi assegnati ai consiglieri che ringrazio per l’impegno che da subito hanno messo al servizio di Fimaa Rimini con un rinnovato spirito aggregativo che mi rende orgoglioso. Il codice deontologico che tutti gli associati di Fimaa Rimini hanno sottoscritto rimane alla base della nostra azione professionale e federativa, per continuare a combattere abusivismo professionale e disinformazione. Chiediamo alle istituzioni che ci stiano a fianco in queste battaglie, fondamentali non solo per la tutela della nostra attività professionale e dei colleghi che rappresentiamo, ma anche per mettere al riparo tutta la collettività dalle pratiche sleali”.