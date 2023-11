Novità del mercato luce e gas, Lega Consumatori Rimini attiva servizio per spiegare cosa sta accadendo

In questo periodo siamo raggiunti continuamente da telefonate indesiderate di operatori di varie compagnie energetiche che ci avvisano di un cambiamento imminente, ovvero la transizione da mercato tutelato a mercato libero, facendo leva sul panico se non viene deciso immediatamente di sottoscrivere un nuovo contratto per luce e gas. Per questo Lega Consumatori Rimini, dopo aver ricevuto numerose richieste di spiegazioni ha deciso di attivare un servizio specifico di supporto ai cittadini. È necessario sapere in linea generale che al momento coesistono in Italia due tipi di mercato per il settore energetico: il mercato tutelato e il mercato libero. Questa differenza doveva cessare il 1° gennaio 2023, con l’abolizione prevista del mercato tutelato, che invece è slittata ancora una volta, mentre il passaggio al mercato libero passerà al 1° gennaio 2024.

Il mercato tutelato è il mercato dell’energia (luce e gas) controllato dallo Stato tramite ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti. Questo tipo di mercato è stato l’unico sino alla fine degli anni Novanta ed è improntato alla tutela verso il consumatore tale per cui il prezzo è controllato dallo Stato per evitare impennate o speculazioni. In seguito al processo di liberalizzazione e privatizzazione iniziato negli anni Novanta, si è creato il mercato libero che è andato ad affiancare il mercato tutelato in un’ottica di sinergia in previsione della sostituzione. Nel mercato libero, le aziende e non ARERA controllano il prezzo cosicché la competizione bilanci le condizioni del mercato e permetta ai consumatori di scegliere le offerte luce e gas più convenienti per loro.

"È fondamentale essere informati sulla transizione imminente, che comporterà un cambiamento nelle tariffe e nelle condizioni contrattuali per luce e gas – spiega il presidente della Associazione, l'avvocato Emanuele Magnani –. Lega Consumatori di Rimini ha attivato il servizio di consulenza energetica, con un proprio consulente volontario. Il servizio è progettato con un forte impegno verso l'etica e la trasparenza, mirando a supportare i cittadini nel comprendere meglio il cambiamento, facendo delle scelte consapevoli e non dettate dall'ansia creata dagli operatori dei call-center".