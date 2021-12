Novomatic assume: tutte le posizioni aperte a Rimini

Novomatic Italia oggi conta in tutto il Paese oltre 2600 risorse, e nell’headquarter di Rimini, in Via Galla Placidia, concentra le attività quotidiane della linea produttiva e di alcune direzioni fondamentali, tra cui Finance e Legal.

La campagna di comunicazione “We Are Novomatic”, lanciata dalla holding austriaca e che vede protagonisti di dipendenti del Gruppo.

In questo preciso momento storico, Novomatic propone proprio per la sede riminese diverse posizioni lavorative (alcune con possibilità di smart working parziale) a cui è possibile candidarsi inviando il proprio Curriculum Vitae e l’indicazione della posizione di interesse all’indirizzo mail curricula@novomatic.it. Le elenchiamo dettagliatamente di seguito:

Accounting Specialist : all’interno della Direzione Finance, Accounting & Treasury si occuperà di contabilità generale e relativa ai fornitori, nonché di tutte le registrazioni connesse.

: all’interno della Direzione Finance, Accounting & Treasury si occuperà di contabilità generale e relativa ai fornitori, nonché di tutte le registrazioni connesse. Legal Civil & Corporate Affairs Specialist : contribuirà a dare supporto legale ai diversi dipartimenti aziendali, redigendo comunicazioni e contratti d’impresa con relativi accordi modificativi. Sarà inoltre coinvolto nella gestione del recupero crediti e nelle attività di istruttoria interna per l’affidamento di pratiche in contenzioso a consulenti esterni.

: contribuirà a dare supporto legale ai diversi dipartimenti aziendali, redigendo comunicazioni e contratti d’impresa con relativi accordi modificativi. Sarà inoltre coinvolto nella gestione del recupero crediti e nelle attività di istruttoria interna per l’affidamento di pratiche in contenzioso a consulenti esterni. Controller Junior : sarà parte integrante dei processi di budget e forecast, attraverso una continua analisi di costi e ricavi; inoltre sarà fondamentale il costante presidio delle attività di reporting.

: sarà parte integrante dei processi di budget e forecast, attraverso una continua analisi di costi e ricavi; inoltre sarà fondamentale il costante presidio delle attività di reporting. Junior Audit Manager: garantirà, per il Gruppo Novomatic Italia, le operazioni di verifica circa l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che riguardano le attività operative, il suo funzionamento e la sua efficacia all’interno del sistema azienda.

garantirà, per il Gruppo Novomatic Italia, le operazioni di verifica circa l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che riguardano le attività operative, il suo funzionamento e la sua efficacia all’interno del sistema azienda. Addetto Back-Office Payment Systems: all’interno dell’Istituto di Pagamento del Gruppo avrà l’obiettivo di coadiuvare le attività commerciali del reparto, occupandosi di supportare il team Sales sul territorio, seguire le attività documentali, di back office e reportistica.

all’interno dell’Istituto di Pagamento del Gruppo avrà l’obiettivo di coadiuvare le attività commerciali del reparto, occupandosi di supportare il team Sales sul territorio, seguire le attività documentali, di back office e reportistica. Addetto Assistenza e Supporto: inserito nella Linea di Produzione, si occuperà di assemblaggio delle Gaming Machines e riparazione delle relative schede elettroniche, garantendo assistenza sui prodotti anche durante le fasi di collaudo e test.

inserito nella Linea di Produzione, si occuperà di assemblaggio delle Gaming Machines e riparazione delle relative schede elettroniche, garantendo assistenza sui prodotti anche durante le fasi di collaudo e test. Addetto Logistica : nel nostro Warehouse riminese, seguirà le attività di movimentazione merci, con un presidio costante sui flussi di ricezione e spedizione all’interno del magazzino stesso.

: nel nostro Warehouse riminese, seguirà le attività di movimentazione merci, con un presidio costante sui flussi di ricezione e spedizione all’interno del magazzino stesso. Addetto Back-Office Logistica : supporterà le funzioni di Warehouse nella gestione degli approvvigionamenti e delle spedizioni, interfacciandosi con clienti e fornitori; inoltre garantirà il costante monitoraggio di stock, giacenze ed in genere di tutti i materiali di interesse.

: supporterà le funzioni di Warehouse nella gestione degli approvvigionamenti e delle spedizioni, interfacciandosi con clienti e fornitori; inoltre garantirà il costante monitoraggio di stock, giacenze ed in genere di tutti i materiali di interesse. Addetto Supply Chain Management : gestirà i rapporti con i fornitori, all’interno del ciclo di acquisti di prodotti e servizi, seguendo tutto il processo di approvvigionamento.

: gestirà i rapporti con i fornitori, all’interno del ciclo di acquisti di prodotti e servizi, seguendo tutto il processo di approvvigionamento. ERP Junior : sarà inserito nel team che si occupa dello sviluppo tecnico e della manutenzione dei sistemi di Enterprise Resource Planning aziendali, garantendo supporto agli utenti su eventuali problematiche applicative.

: sarà inserito nel team che si occupa dello sviluppo tecnico e della manutenzione dei sistemi di Enterprise Resource Planning aziendali, garantendo supporto agli utenti su eventuali problematiche applicative. Finance Supervisor Payment Systems: coordinerà le attività del team Finance dedicato all’Istituto di Pagamento del Gruppo Novomatic, supervisionando tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e finanziario.

Maggiori info su www.novomatic.it sezione Lavora con noi.