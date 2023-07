La nuova "casa degli imprenditori" è realtà, Cna apre una sede di 600 metri quadrati a Cattolica

Inaugurata la nuova sede di Cna Cattolica-San Giovanni in Marignano e Valconca: 18 uffici su 600 metri quadri, 16 dipendenti per quasi 600 associati che da oggi in via Del Partigiano 2 a Cattolica trovano quella che è stata definita dai dirigenti Cna la “casa degli imprenditori”, un luogo accogliente, inclusivo, moderno e trasparente per le tante moderne vetrate che ne costituiscono un tratto distintivo.

Presenti al taglio del nastro Otello Gregorini Segretario Nazionale di Cna, Carlo Battistini presidente della Camera di Commercio della Romagna, Franca Foronchi sindaco di Cattolica, Daniele Morelli sindaco di San Giovanni in Marignano, Giorgio Ciotti presidente Unione Valconca, Mirco Galeazzi presidente Provinciale Cna Rimini, Davide Ortalli direttore provinciale Cna Rimini, Monica Mazzini presidente Cna Cattolica-San Giovanni in Marignano-Valconca e Massimo Mazzavillani presidente Cna Romagna Servizi

“Per certi versi le caratteristiche dei nuovi ambienti sono anche quelle del sistema di Cna e di come interpretiamo la rappresentanza dei nostri associati - puntualizza Mirco Galeazzi, presidente provinciale di Cna Rimini -. Forniamo servizi ma anche quel supporto trasparente e inclusivo necessario nella crescita delle nostre aziende che qui trovano la loro casa, un punto di riferimento affidabile”.

Una giornata importante che è stata sottolineata dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi: “I corpi intermedi sono importantissimi nell’attività amministrativa e il rapporto con Cna è sempre basato sul confronto costruttivo. Una sede così moderna testimonia la vivacità del territorio, della sua imprenditoria e della centralità del lavoro che porta a quella coesione sociale per la quale tutti concorriamo, in questo senso l’attività di Cna è molto preziosa”.

“Si tratta di un nuovo punto di partenza - commenta soddisfatta Monica Mazzini, presidente di Cna Cattolica-San Giovanni in Marignano-Valconca -. Un bel messaggio per nostri imprenditori ma anche per i nostri dipendenti, collaboratori e tutto il territorio: spazi nuovi, funzionali, eleganti e aperti per far sì che chi ci ha come punto di riferimento possa essere ulteriormente orgoglioso di Cna ma anche una motivazione in più per tutti coloro che lavorano quotidianamente in questa sede territoriale”.

E così in un clima fatto di energia positiva ed entusiasmo è stato lo stesso segretario nazionale di Cna Otello Gregorini a rallegrarsi di come la nuova sede nasca sotto i migliori auspici. “Percepisco una grande collaborazione tra il nostro sistema di rappresentanza e le amministrazioni presenti, sintomo di un territorio vivace e di una Cna proattiva della quale essere orgogliosi”. Gregorini tornando anche sulla vicenda alluvione ha poi aggiunto: “Abbiamo dato parere positivo sulla scelta del commissario, ora però serve accelerare perché è passato troppo tempo e la Romagna merita risorse e risposte immediate. Di certo, in generale, ci aspettiamo che alla narrazione delle PMI come centrali della nostra economia, perché le realtà con massimo 50 dipendenti sono il 98% di quelle totali, corrispondano sempre di più azioni e decisioni coerenti da parte di chi governa”.