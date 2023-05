La nuova Confcommercio si presenta in Comune: "La lotta all’abusivismo sia tra le priorità"

La nuova delegazione di Confcommercio Cattolica si è presentata all’amministrazione comunale di Cattolica. Dopo le elezioni, il primo appuntamento per il presidente Giacomo Badioli, rieletto per acclamazione, e per il nuovo consiglio direttivo è stato a Palazzo Mancini. Il presidente Badioli con la vicepresidente Mirella Masi dello stabilimento balneare Altamarea, gli altri consiglieri confermati Mariangela Giampaoli del Racket Bar, Filippo Mancini presidente del consorzio ristobar Le Sirene e insieme ai neo-eletti Paolo Brunaccioni del ristorante Sopravento, Cinzia D’Ercoli del negozio di abbigliamento Etan, Mirko Macciantelli del negozio Stileclettico e Valeria Grieco dell’agenzia immobiliare Grieco sono stati ricevuti dalla sindaca Franca Foronchi, dal vicesindaco Alessandro Belluzzi e dagli assessori Claudia Gabellini e Nicola Antonio Romeo.

Accompagnati all’incontro anche dal consigliere provinciale di FederazioneModaItalia - Confcommercio, Marco Lorenzi, la delegazione di Confcommercio Cattolica si è così presentata alle istituzioni cittadine.

Il presidente Giacomo Badioli, nel ribadire “la piena collaborazione e la disponibilità di tutto il direttivo per lavorare in sinergia con questa amministrazione”, ha sottolineato come “la composizione del nuovo direttivo ha tenuto conto della parità di genere, con 4 donne e 4 uomini al suo interno, della varietà del tessuto economico cattolichino e della natura del territorio comunale, con consiglieri provenienti da diverse zone e quartieri della città”.

Un direttivo variegato che ha portato al tavolo dell’amministrazione i punti programmatici, parlando dei temi specifici per ogni categoria e, più in generale, del programma che la delegazione si dà per il mandato di rappresentanza appena avviato.

“Un tema che sta a cuore a tutti noi e che si lega a doppio filo alla tutela dell’immagine della città di Cattolica è la lotta all’abusivismo in tutte le sue forme e in tutti i settori merceologici contrastandolo per garantire una concorrenza leale tra imprese e il massimo decoro per le città. Per quanto riguarda i lavori pubblici, occorre accelerare rispetto a quelli che stanno interessando la passeggiata di Ponente perché la stagione balneare è alle porte e le imprese devono avere il tempo di farsi trovare pronte. Un ragionamento andrà portata avanti con l’amministrazione anche per quanto riguarda una possibile valutazione di cambio di destinazione d’uso per quelle strutture ricettive ormai fatiscenti che sminuiscono il valore della città. Un plauso ai lavori sulla sopraelevata di Levante, che garantendo il passaggio dei pedoni nonostante il cantiere ancora aperto che ha permesso di lavorare alle diverse attività presenti. Abbiamo poi proposto di incentivare il turismo nella zona del porto, le cui attività faticano a stare aperte garantendo tutto l’anno le attività aperte in quell’area. Massima attenzione alla sicurezza: la richiesta di un potenziamento del presidio delle forze dell’ordine nelle zone più buie e nuove telecamere come deterrente. Infine, bisogna lavorare per avere più posti auto a ridosso del centro cattolichino, ormai diventati di primaria importanza dopo la conclusione dei lavori sul lungomare Rasi Spinelli”.

La sindaca Franca Foronchi: “Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta di questo incontro da parte di Confcommercio. Gli enti intermedi sono di fondamentale importanza per una città come Cattolica dove le esigenze degli imprenditori si devono intrecciare con quelle di cittadini e turisti. Abbiamo già sviluppato e reso strutturali dei progetti proprio con Confcommercio, penso a “Cattolica Open Winter” per l’occupazione di suolo degli esercizi commerciali durante la stagione invernale e agli Street Tutor che la scorsa estate hanno svolto un ruolo di supporto alle forze dell’ordine locali. Un augurio di buon lavoro va a tutti i membri del consiglio direttivo appena eletti con i quali siamo sicuri continuerà lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto i rapporti dell’Amministrazione con tutte le associazioni di categoria in questo ultimo anno e mezzo”.