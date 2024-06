Nuova direzione operativa per Federcoop Romagna: la coordinatrice è Ornella Rutigliano

Nuova direzione operativa per Federcoop Romagna. La struttura si è insediata oggi dopo le dimissioni dell’amministratrice delegata Elena Zannoni, appena eletta sindaca di Lugo. Il Consiglio di amministrazione di Federcoop Romagna, su proposta del presidente Paolo Lucchi e della vice presidente Antonella Conti, ha deciso che la gestione della società sia affidata alla Direzione operativa, composta da Andrea Denicolò (area consulenza del lavoro), Laura Macrì (area consulenza), Cristina Montaguti (area contabilità ed amministrazione), Silvia Ghini (area paghe), e Ornella Rutigliano, 32 anni (responsabile del personale) a cui è affidato il ruolo di coordinatrice.

La Direzione operativa sovrintende le funzioni di governo della cooperativa, gestisce i processi aziendali e ne verifica l’ottimizzazione, presidia tutte le attività funzionali all’erogazione dei servizi ai soci e ai clienti, garantendone qualità, tempestività e produttività. Nei prossimi giorni sarà avviato un piano di creazione di nuovi servizi e sviluppo di quelli esistenti che coinvolgerà l’area dei Bandi e dei Progetti Europei, il servizio Certificazione Parità di Genere, il servizio di Cybersecurity, quello di assistenza Certificazioni ISO 23001/NIS2, le consulenze ambientali, il servizio di Bilancio di Sostenibilità e l’assistenza per gli adempimenti legati alle comunità energetiche, alla Bolkestein, ai workers buyout e alle cooperative sportive.

"In questi anni - dice il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Paolo Lucchi - Federcoop è cresciuta molto, diventando un riferimento fondamentale, oltre che per le cooperative romagnole, anche per Legacoop a livello nazionale. È accaduto sia per la costante capacità di innovare i propri servizi, sia per la scelta di investire sulla formazione del personale e sulla professionalità dei suoi addetti. La Direzione operativa di Federcoop, rappresenta al meglio la sintesi del percorso di crescita di una comunità, alla quale Legacoop Romagna affida una parte fondamentale di un futuro che, inevitabilmente, ci dovrà rendere sempre più capaci di reagire tempestivamente sia alle emergenze, sia ai processi di innovazione tecnologica".

Federcoop Romagna è la realtà specializzata in servizi alle cooperative di Legacoop Romagna. Opera con diverse sedi su Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e fornisce servizi contabili, fiscali, legali, del lavoro, ambientali e della consulenza avanzata. Conta su un organico di 110 persone, di cui 102 lavoratrici (79) e lavoratori (23) dipendenti e 8 collaboratori strutturati. Nell’ultimo anno fiscale il fatturato ha superato i 6,5 milioni di euro (+2,5% rispetto all’anno precedente) con un risultato operativo di 217 mila euro e un risultato netto di 131 mila euro (+45%).