Nuova vita per la storica sede di Confcommercio, partono eventi, corsi e workshop

“Un progetto rinnovato a 360 gradi, con l’intento di offrire un insieme di servizi sempre più eterogenei e capillari a servizio delle aziende del territorio e a coloro che si avvicinano al mondo associativo. Siamo convinti che il nuovo polo dei servizi diventerà una risorsa preziosa per i nostri associati, a cui saranno riservate tariffe agevolate, ma anche per tutte le altre realtà di Bellaria Igea Marina", così il presidente Tiziano Muccioli aveva introdotto nelle scorse settimane il nuovo corso avviato da Bimimprese Confcommercio Bellaria Igea Marina.

Associazione di categoria che ha visto a fine 2022 il rinnovo della propria giunta esecutiva e che ha varato per l’anno nuovo un progetto fatto di eventi, corsi di formazione, servizi potenziati per privati e aziende, e soprattutto numerosi sportelli di consulenza. Un pacchetto di novità che passa attraverso la disponibilità di locali rinnovati e riorganizzati: inaugurati lo scorso mese alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e di altre autorità del paese.

Nella storica sede di via Enrico Fermi, 10, spicca ora, a disposizione degli associati, una sala formazione multimediale ampia e innovativa, una sala riunioni e un ufficio dedicato alle consulenze. Da questo punto di vista, si segnalano ad esempio il corso di fotografia, già iniziato con buon riscontro in termini di utenza, nonché incontri formativi aperti a tutti su diverse tematiche. Proprio lunedì prossimo, è previsto poi un incontro con un’agenzia del lavoro per coloro che sono alla ricerca di personale da impiegare nelle loro strutture ricettive e pubblici esercizi. Iniziativa a cui si aggiungeranno prossimamente corsi di formazione obbligatori per le imprese, un workshop hospitality in lingua inglese, e una serata di degustazione vini con una nota azienda del trevigiano.

Un quadro di servizi integrato dall’azione sindacale portata avanti dall’associazione di categoria, di cui è esempio l’incontro avvenuto in settimana proprio con il Sindaco Giorgetti e le altre rappresentanze economiche: sul tavolo, i vari mercati primaverili ed estivi, oltre alla proposta di eventi da sviluppare sinergicamente con l’amministrazione.

Ultima ma non per importanza, si segnala la messa online del nuovo e ambizioso sito internet ufficiale di Bimimprese Confcommercio Bellaria Igea Marina, ricco di novità al servizio di associati, imprese e privati. Navigando su www.bimimprese.it, è ora possibile consultare tutti i servizi messi in campo dall’associazione di categoria, o ad esempio scaricare la nuova carta dei servizi con all'interno tante convenzioni locali in continuo aggiornamento.

Coloro che vogliono avvicinarsi e ricevere ulteriori informazioni sui nuovi servizi di Bimimprese Confcommercio Bellaria Igea Marina, sono invitati a recarsi presso la rinnovata sede di via Enrico Fermi, 10.