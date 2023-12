Nuove Idee Nuove Imprese, tutto pronto per le premiazioni delle migliori startup

Si conosceranno mercoledì (6 dicembre) i nomi dei vincitori dell’edizione 2023 di Nuove Idee Nuove Imprese. Al Cinema Tiberio di Rimini, a partire dalle 16, andrà in scena l’evento finale della business plan competition che incoronerà i primi tre progetti classificati, ai quali andranno rispettivamente premi da 10.000, 6.000 e 3.000 euro. Le 14 startup finaliste, selezionate da una platea iniziale di 101 progetti, avranno l’occasione di presentare la propria idea di business di fronte alla giuria e al pubblico, chiamati a votare attraverso tecnologia digitale.

L’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, sarà moderato da Diego De Simone. In programma, oltre ai saluti istituzionali e alla presentazione delle idee di business dei 14 finalisti, gli interventi ispiratori degli imprenditori e manager Silvia Santarelli (co-fondatrice e Ceo di Nateeo, nonché mentore per il programma FoodTech Accellerator di Deloitte) e Simone Ferrero (Ingegnere matematico, artista, imprenditore, co-fondatore di Nova Analysis).

Gli altri premi

Ai premi in denaro si aggiungono i diversi benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese. Ai tre vincitori CesenaLab mette in palio un percorso di incubazione gratuito di 6 mesi, durante il quale i team potranno usufruire di tutti i servizi offerti dall’incubatore; è inoltre prevista l’iscrizione gratuita pe due anni presso Confindustria Romagna o Anis (Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese).

Skema offre invece un percorso di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale, della durata di 2 mesi, grazie al quale i team vincitori ed eventuali altri progetti meritevoli potranno usufruire gratuitamente di una serie di servizi e consulenze.

Sono previsti altri premi speciali per progetti individuati tra i finalisti. Sums – Società Unione Muoto Soccorso mette in palio un premio del valore di 1.000 euro destinato alla migliore startup avente tutti i componenti o almeno il capogruppo residente o cittadino sammarinese e che abbia sede nella Repubblica di San Marino. Romagna Tech offre un percorso di incubazione e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale, della durata di 6 mesi, durante il quale il team vincitore potrà usufruire gratuitamente di una serie di servizi e consulenze.

Tecnopolo di Rimini, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia (Ciri Frame), mette in palio un premio finalizzato a promuovere il progetto con il miglior potenziale di contributo alla sostenibilità ambientale.

Al fine di promuovere e sostenere l’imprenditorialità femminile, Soroptimist International Club di Rimini offre, al miglior progetto presentato da un gruppo composto da almeno il 50% di presenza femminile il cui capogruppo sia una donna, un anno di tutorship qualificata e gratuita in ambito legale, notarile, contabile, tributario, commerciale a cura delle professioniste socie del Soroptimist International Club di Rimini.

Il Premio San Marino Innovation consiste nella valutazione dell’idea innovativa, la certificazione e la permanenza gratuita per il primo anno nel Regime Innovazione, per un valore di 3.000 euro. Infine, il Premio Prospectra attribuisce un percorso gratuito di assistenza e di supporto allo sviluppo concreto dell’iniziativa imprenditoriale della durata di 2 mesi per i team che abbiano sede legale nella Repubblica di San Marino.