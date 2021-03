Nuovo Consiglio di Amministrazione per Scm Group, Marco Mancini amministratore delegato

Nuovo Consiglio di Amministrazione per Scm Group S.p.A., l'azienda riminese impegnata nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali. Il 12 marzo l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo CdA nelle persone di Giovanni Gemmani (Presidente), Marco Mancini (Amministratore Delegato), Andrea Aureli, Enrico Aureli, Valentina Aureli, Linda Gemmani, Martino Gemmani, Luca Franceschini e Filippo Corsini (consiglieri). I soci hanno inoltre rinnovato la nomina di Presidente Onorario ad Adriano Aureli. Marco Mancini, in Scm Group dal 2015 e attuale Direttore Generale, da oggi ricopre anche il ruolo di Amministratore Delegato di Scm Group. I soci ringraziano Alfredo Aureli per l’importante lavoro svolto per la crescita del Gruppo e per i profondi valori trasmessi a tutti i collaboratori. Dai soci anche un benvenuto ai nuovi consiglieri entrati a far parte del Gruppo: Martino Gemmani e Luca Franceschini, rappresentanti della quarta generazione delle due famiglie alla guida del Gruppo, e Filippo Corsini.