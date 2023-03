E' cominciato il nuovo corso dedicato all’avvio di imprese femminili, organizza il Cescot

Nell’ambito del progetto "Lavoro! Libere tutte", è cominciata la nuova edizione del corso dedicato all’avvio di imprese femminili, organizzato da Cescot e fortemente sollecitato dalle partecipanti alla prima edizione. Il progetto "Lavoro! Libere tutte", nato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, ha coinvolto dal 2019 numerosi soggetti, dalla Rete Pari Opportunità della Provincia di Rimini a istituzioni, enti e associazioni, con l’obiettivo di sostenere le donne fornendo loro nuove competenze e per contrastare pregiudizi e stereotipi sulla presenza delle donne in ruoli apicali e di responsabilità.

“Ho personalmente e fortemente voluto sostenne questa opportunità formativa in ambito lavorativo – dichiara la consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini, Barbara Di Natale - per aiutare le donne a comprendere cosa voglia dire fare impresa, quali siano le reali opportunità e i passi da compiere in tale direzione. Ritengo importante fornire le tecniche per implementare un business plan, conoscere le opportunità di finanziamento rivolte alle imprese femminili e i servizi del territorio che possono dare una mano per concretizzare una business idea. Auguro un grande in bocca al lupo nel mondo del lavoro alle quindici donne che hanno deciso di continuare il loro percorso e di mettersi in gioco per valutare al meglio la fattibilità della loro idea di impresa”.