Occupazione, le imprese hanno bisogno di quasi 17mila lavoratori a Forlì-Cesena e Rimini

Gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per l’ultimo trimestre del 2023, sono 16.820, secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane.

Su base nazionale, gli ingressi previsti nel mese di ottobre sono 472.000 (meno del mese precedente), di cui il 9,2% (43.200) in Emilia-Romagna (-6.000 rispetto al mese di settembre 2023). Il 16,1% del dato regionale, pari a n. 6.970 ingressi previsti, attiene all’area di competenza della Camera di commercio della Romagna, quasi 1 punto percentuale di incidenza in più rispetto allo scorso mese. Ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, 80% per Rimini (-1 p.p.) e 79% per Forlì-Cesena (costante).

Per quanto riguarda le entrate, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio/ristorazione/turismo (primi a Rimini, secondi a Forlì-Cesena), il Commercio (secondi a Rimini e primi a Forlì-Cesena), i Servizi alle persone (terzi a Forlì-Cesena e quarti a Rimini), le Costruzioni (viceversa) e quinti i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio a Rimini, le Industrie meccaniche ed elettroniche a Forlì-Cesena.

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi nelle due province (65% a Forlì-Cesena e 73% in particolare a Rimini e provincia) che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e nelle imprese con meno di 50 dipendenti -ancora- per il 65 e 73% rispettivamente nei due territori.

Nel mese di ottobre, una quota pari al 30% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (in crescita); il 18% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (in calo).

Nel 63% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 54 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

II focus di questo mese è rivolto a due progetti molto interessanti, a favore dei giovani, della fiducia in se stessi e dell’imprenditività.

Le attività di Design Yourself - Talenti(In)compresi*, il progetto che propone ai giovani prioritariamente del territorio riminese un percorso “inusuale” e gratuito per mettere il proprio futuro, proseguono e si intensificano fino all’evento finale del 10 novembre a Rimini.

Attraverso un mix di laboratori e incontri su tematiche innovative, come la scoperta del talento e la valorizzazione dell'insuccesso, il progetto intende fornire alle ragazze e i ragazzi del territorio (dai 14 ai 35 anni, neet compresi) una serie di strumenti pratici per permettere loro di affacciarsi in maniera più consapevole sul mercato del lavoro.

Venerdì 13 ottobre la Camera ha ospitato un gruppo di ragazzi che hanno visitato la sede di Rimini per conoscere le funzioni istituzionali e i servizi offerti per favorire la nascita e l’avvio di impresa e lo sviluppo di competenze imprenditoriali e imprenditive. L’incontro è stato anche occasione per presentare, con un breve video, alcune testimonianze di esperti, professionisti e imprenditori sul tema del talento, il contrasto a stereotipi, la transizione scuola-lavoro.

Il prossimo 25 ottobre, dalle 17 alle 18.30, al Laboratorio Aperto di Rimini Tiberio, si terrà il terzo e ultimo incontro di una linea del progetto intitolata Find your way | Il futuro lavorativo tra tradizione, trasformazione digitale, innovazione sostenibile e benessere. In tale contesto, la Camera della Romagna organizza, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per il lavoro, il workshop Tendenze presenti e future del mondo del lavoro, perché, per poter immaginare il proprio futuro, è indispensabile sapere in che direzione sta evolvendo il mercato del lavoro. Per partecipare è necessario iscriversi in quanto i posti sono limitati. Per informazioni: https://www.scegliereattivamente.it/news/403/DESIGN-YOURSELF.html

Nel territorio forlivese prosegue il progetto Hub@Fo Spazio e Servizi per l’intrapresa giovanile, promosso dal Comune di Forlì e altre realtà del territorio. Il progetto offre ai giovani attività che possono far crescere il proprio progetto d’impresa o di lavoro e uno spazio dove co-progettare e partecipare a eventi e iniziative per l’orientamento e la formazione al lavoro, per progettare e creare impresa, con il supporto gratuito di esperti, consulenti, imprese ed eccellenze locali.

I prossimi appuntamenti sono con il Laboratorio gratuito ‘Metti in campo la tua startup’, che si svolgerà martedì 17 e 24 ottobre e tutti i martedì di novembre (18-20). Il laboratorio è condotto dal business consultant Daniele Gualdi e ha l’obiettivo di aiutare i giovani a progettare un’impresa sostenibile. Il laboratorio fornisce, in modo pratico e ispiratorio, gli strumenti per passare dall’idea d’impresa ad un piano operativo da sperimentare sul campo minimizzando rischi e difficoltà.

Il grande evento STAR-T HUB, che si terrà giovedì 9 novembre dalle 18 alle 20.30 è l’occasione giusta per i giovani aspiranti imprenditori per far uscire i sogni d'impresa dal cassetto, conoscendo le storie di successo di imprese affermate e confrontandosi direttamente con espert3 di business.