Palacongressi, Rimini ospiterà il congresso europeo dei valutatori di alta qualità

È ufficiale: ha avuto successo la candidatura dell’Associazione Italiana Valutazione ad ospitare nel nostro Paese, al Palacongressi di Rimini di IEG, la Biennial Conference of the European Evaluation Society EES dal 16 al 18 settembre 2024. L’associazione EES è l'organizzazione di valutazione professionale che in Europa da trent’anni ha l’obiettivo di promuovere la teoria, la pratica e l'utilizzo della valutazione di alta qualità. Saranno a Rimini circa settecento valutatori e commissari internazionali. La valutazione sta diventando una parte essenziale dei processi decisionali europei. I servizi di valutazione della qualità sono richiesti da governi, aziende private e organizzazioni di volontariato che vi ricorrono per valutare il merito, il valore e il valore delle loro politiche, programmi e processi.

“Accademici, professionisti ed enti pubblici di ricerca – spiega Gabriele Tomei, presidente di AIV-Associazione Italiana Valutazione – testimonieranno quanto la valutazione delle politiche e dei programmi si è diffusa in tutti i paesi dell’Unione ma anche quanta strada ancora ci sia da percorrere per promuovere politiche veramente basate sull’evidenza. Si discuterà delle metodologie e degli apprendimenti relativi alla valutazione dei fondi strutturali europei e da quella sede AIV continuerà a richiamare l’attenzione del governo sulla assoluta necessità di realizzare una valutazione di processo e di risultato del PNRR, oggi sottoposto solamente a monitoraggio. Rimini rappresenta la destinazione ideale per questi appuntamenti, dalla splendida location alla diffusa ricettività nelle vicinanze del palacongressi, fino alle bellezze del patrimonio artistico e storico”.

L’organizzazione dell’EES 2024 segue quella annunciato in Irlanda a fine 2022 che riguarda il congresso mondiale IADMS, associazione che favorisce la connessione fra danza e medicina e che si radunerà al Palacongressi di Rimini dal 17 al 20 ottobre 2024. Sono sette le candidature internazionali di congressi in programma fra 2024 e 2027 che hanno avuto successo negli ultimi dodici mesi. Saranno otto gli appuntamenti con questo profilo in programma a Rimini entro il 2024. Il mese di marzo in corso sarà particolarmente intenso al Palacongressi di Rimini: da oggi all’11 è in programma il 23° congresso della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, dal 15 al 18 il Congresso nazionale della CGIL, dal 24 al 27 il congresso dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani, oltre agli appuntamenti corporate di aziende private.