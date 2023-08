Al palaCongressi gli "stati generali" della manutenzione, con EuroMaintenance una nuova data

Si svolgerà al Palacongressi di Rimini, dal 16 al 18 settembre, EuroMaintenance 2024, dal 1972 unico appuntamento in Europa dedicato al mondo della manutenzione. É prevista la presenza di ospiti provenienti da tutta Europa. Rimini succede a Rotterdam, dove il congresso s’è svolto nell’aprile scorso. Una finalizzazione di soddisfazione per Italian Exhibition Group, con la divisione Event&Conference a supporto della candidatura internazionale presentata dall’Associazione Italiana Manutenzione, federata a Efnms-European Federation of National Maintenance Societies che ha sede a Bruxelles.

Sarà una tre giorni unica nel suo genere dedicata a tutti i professionisti italiani ed europei: confronti, novità, ‘use case’ renderanno Rimini il polo della manutenzione nel 2024. L’attività svolta dagli associati riguarda l'insieme di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali durante il ciclo di vita di un bene, azioni destinate a mantenerlo o ripristinarlo in uno stato in cui possa svolgere la sua funzione. La manutenzione è della massima importanza per l’industria e il commercio, per l'ambiente e per la salute e la sicurezza in generale.

EuroMaintenance 2024 sarà strutturata con otto sezioni tematiche che si svolgeranno in otto sale congressuali e relative aree espositive: 4.0, Sicurezza, Trasporti, Sostenibilità, Service, Formazione, Distribuzione e Infrastrutture.

“Sarà un momento di incontro e di analisi che ci consentirà di ribadire l’importanza della manutenzione nella gestione degli asset e nella società in generale - commenta Bruno Sasso, presidente dell’Associazione A.I.MAN. -. Si tratta di una consacrazione per la nostra Associazione a livello Europeo”.

“La Manutenzione e l'Asset Management - aggiunge Cristian Son, Direttore Generale Euromaintenance24 e EFNMS Delegate e Responsabile Relazioni Esterne A.I.MAN. – saranno protagonisti con EuroMaintenance24 in Italia e in Europa. Le migliori competenze e le eccellenze manutentive a livello Europeo sfileranno a Rimini in un'unica kermesse che vedrà tra le altre iniziative la consegna degli Awards Europei di Manutenzione. Un avvenimento formativo unico che non si deve assolutamente perdere!”.

EM24 è dunque un ulteriore evento internazionale che si aggiunge al programma congressuale dei prossimi mesi e, anche in questo caso, oltre all’autorevolezza di A.I.MAN., è stato fondamentale il supporto del ‘sistema Rimini’ che ha contribuito ad arricchire la candidatura curata da IEG nella parte logistica e dell’accoglienza, con la componente del nostro Palacongressi, la cui qualità garantisce ulteriore valore alle proposte elaborate.

Sono sette i congressi internazionali intercettati da Ieg in programma nel 2024 al Palacongressi di Rimini, risultato che consolida l’ingresso di Rimini nella prestigiosa classifica generale delle 326 città al mondo più importanti per questa attività, stilata a giugno dall’International Congress and Convention Association.