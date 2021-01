Parte la stagione dei saldi invernali, per Confesercenti una "boccata d'ossigeno per le imprese"

Inizieranno sabato in provincia di Rimini e nel resto dell'Emilia-Romagna i saldi invernali, con una partenza ritardata rispetto agli anni scorsi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. La stagione dei saldi invernali è stata preceduta da due mesi di sconti e vendite promozionali, che a causa delle restrizioni alla mobilità delle persone non hanno purtroppo raggiunto volumi adeguati.

“I saldi sono da sempre un volano d’affari per l’economia dei piccoli negozi e un’ottima opportunità per i clienti di acquistare prodotti di qualità a prezzi molto vantaggiosi - commenta il presidente di Confesercenti provinciale Rimini, Fabrizio Vagnini - La speranza è che la scelta di iniziare i saldi a macchia di leopardo tra le diverse regioni, non renda meno appetibile un evento che attira solitamente molti consumatori. Auspichiamo che l’Emilia-Romagna torni zona gialla, o le restrizioni previste in zona arancione rischierebbero di fare da freno e limitare le vendite. Si aggiungono poi le limitazioni previste dalle domeniche ecologiche, che ridurranno ulteriormente le possibilità di spostamenti sul territorio bloccando i diesel euro 4 e i benzina euro 2. Siamo consapevoli che siano necessarie scelte vocate al rispetto dell’ambiente, ma in questo periodo è a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese e ci sarebbe parso ragionevole attenuare la misura. Senza dimenticare che le vendite online continuano a crescere, con i grandi gruppi dell’e-commerce che continuano a versare cifre irrisorie di imposizione fiscale”.