Per chi arriva a Riccione in treno rimborso del biglietto, niente tassa di soggiorno e trattamento Vip

Riccione accoglie i turisti che scelgono di raggiungerla in treno con il rimborso del biglietto, l'esenzione della tassa di soggiorno e, in via eccezionale, l'ingresso "vip" agli eventi estivi. Torna l'iniziativa promozionale www.riccioneintreno,it, frutto dell'intesa tra Comune, Trenitalia e Federalberghi Riccione che offre numerosi vantaggi a chi quest'estate sceglie di raggiungere la Perla Verde con le Frecce o gli Intercity e di soggiornare in uno degli hotel aderenti. Scegliere un mezzo sostenibile come il treno conviene ancora di più, dal momento che quest'anno sarà possibile raggiungere Riccione direttamente e senza cambi dalle principali città d'Italia: Torino, Milano, Roma, Venezia ma anche Verona, Trento, Bolzano e le principali città dell'Emilia e della Lombardia. E a chi pernotterà almeno da tre a sette notti in uno degli hotel aderenti al circuito sarà rimborsato il viaggio di andata, mentre chi estenderà la vacanza fino a due settimane non dovrà pagare nemmeno il biglietto del ritorno. Infine, chi sceglie il treno avrà l'esclusiva di poter avere il posto riservato nei più importanti eventi dell'estate riccionese, rigorosamente a numero chiuso per motivi di sicurezza. Oltre alla comodità del treno e la convenienza di un hotel che rimborsa il biglietto, il comune per incentivare ulteriormente l'utilizzo del treno ha azzerato la tassa di soggiorno per chi sceglie l'offerta sul sito www.riccioneintreno.it. Infine, l'orario estivo conta ben 18 Frecce, di cui 14 giornaliere e 14 Intercity, di cui 12 giornalieri, con fermata a Riccione. "L'amministrazione è stata al fianco di Trenitalia e Federalberghi in questa iniziativa- sottolinea il sindaco Renata Tosi- credendo che il collegamento veloce sia da stimolo per chi ogni anno sceglie Riccione come meta per le vacanze estive".