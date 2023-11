Per Confesercenti gli incentivi agli eventi dell'entroterra sono "un'opportunità per la Riviera di destagionalizzare"

"Gli eventi dell’entroterra sono un’opportunità di attrazione turistica anche per la Riviera, oltre che un possibile freno allo spopolamento". Ad affermarlo è Confesercenti che plaude agli stanziamenti della Camera di commercio della Romagna con il progetto “Per la montagna”, in favore dei Comuni montani con un finanziamento di 280.000 euro. “Come Confesercenti Rimini - dice il presidente Fabrizio Vagnini - invitiamo i Comuni ad attivarsi per attingere a questi contributi. Da una parte il turismo è una leva per favorire le attività e frenare anche in questo modo lo spopolamento dell'entroterra; se il territorio viene conosciuto è un incentivo per avviare un’inversione di tendenza. Dall’altra parte questo stanziamento rientra in una visione turistica condivisa per tutto il territorio riminese per prolungare la stagione. Gli eventi possano diventare un collegamento per i turisti tra mare e collina. Un esempio - conclude Vagnini - è Sant’Agata Feltria con la fiera del tartufo che rappresenta un’attrattiva per tutto il mese di ottobre. Altri comuni devono essere incentivati a promuovere appuntamenti che possono diventare un’occasione anche per tutta la costa riminese”.

I Comuni montani interessati potranno presentare un programma di eventi e iniziative da realizzare sui loro territori di competenza e l’importo del sostegno economico potrà arrivare a un massimo di euro 12.000 euro. Nel caso in cui a presentare progetti integrati per più territori comunali fossero le Unioni di Comuni i contributi concessi potranno arrivare ad un massimo di 25.000 euro. I Comuni del riminese interessati dall’incentivo sono: Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello e Verucchio.